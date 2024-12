Confusió i queixes pels retards el primer dia laborable del tren de Lleida a Terrassa

Publicat per Carmina Marsiñach / Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Confusió, desinformació i queixes pels retards dels trens van ser aquest dilluns la tònica general entre els usuaris de l’RL4 de Lleida a Terrassa en el segon dia de funcionament, el primer laborable. Les demores no van arribar a una hora com en la inauguració de la nova línia de Rodalies aquest diumenge, però sí als 15 minuts, la qual cosa, juntament amb la supressió de freqüències, va motivar protestes, sobretot d’estudiants i treballadors que la utilitzen diàriament. La supressió del trajecte de les 15.04 entre Lleida i Cervera i viceversa, que s’ha avançat a les 14.00, els obliga a esperar el comboi de les 15.55 hores ja que la sortida de classes i llocs de treball els fa impossible arribar-hi a temps. En aquest sentit, CCOO va denunciar que les noves freqüències tenen un tren menys que el pactat el 2023 (6 dels 7 acordats entre Lleida i Cervera). També ERC es va fer ressò d’aquesta retallada de freqüències i va demanar rectificar.

Desenes d’estudiants de cicles formatius de l’Institut La Segarra esperaven ahir a l’estació de Cervera. La majoria d’ells van assegurar que els nous horaris de l’RL4 no els quadren amb les classes. Gabriel Martorell és de Tàrrega i estudia un cicle de Tècnic d’Emergències Sanitàries a Cervera. “Acabem la classe a les 14.30 i amb els nous horaris de l’RL4 el pròxim tren és a les 16.00. Ens va molt malament, hem d’esperar una hora i mitja. Abans agafàvem el tren a les 14.55 i teníem 15 o 20 minuts de marge”, explica.

A l’estació de Tàrrega, la majoria dels usuaris desconeixien el canvi d’horaris i aquest era el tema principal de conversa entre els que esperaven malgrat que hi havia cartells informatius a l’estació i una persona informava a l’andana. Alguns dels nous horaris provoquen que diversos estudiants arribin tard a classe o hagin d’esperar una hora per tornar a casa, com succeeix al migdia, per la qual cosa reclamen reajustar els horaris. D’altres van celebrar que augmentin les freqüències.

Alguns trens van arribar ahir puntuals, com el procedent de Terrassa amb arribada a Cervera a les 10.22, que fins i tot va fer córrer els viatgers acostumats a espera, mentre que d’altres ho van fer amb retards de 12 minuts.

Fonts de Renfe atribueixen la demora d’una hora de diumenge a una avaria puntual, encara que van admetre demores d’entre 8 i 13 minuts en alguns trajectes ahir, que s’aniran resolent en els propers dies.