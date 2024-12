Fraga promou nou espais sense fum a l’aire lliure per reduir el consum de tabac

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació Contra el Càncer i l’ajuntament de Fraga han establert nou Espais Sense Fum per fomentar hàbits que millorin la salut. Aquesta campanya es presentarà demà dimecres al parc de la Pinada, en concret a l’accés del rocòdrom, en un acte obert a tota la ciutadania. Un dels objectius és aconseguir que es prengui consciència per disminuir el consum de tabac. Segons el consistori, la ciència ha permès avançar al llarg dels anys en el coneixement que el tabac no només afecta la persona que fuma, sinó també les persones que estan al voltant, els anomenats fumadors passius. Segons els organitzadors, s’han triat llocs per portar a terme la campanya Espais Sense Fum amb el consens del consistori, l’Associació Contra el Càncer i també un grup d’experts.

Primers espais

Els primers punts que s’han triat com a espais sense fum són el parc de la Pinada, el parc fluvial, el parc de Luis Buñuel, la Ciutat de l’Esport i el parc del Castell, les piscines municipals de Miralsot i Fraga, la plaça de Mirasot i la plaça del pavelló de Llitera, on se suggerirà no fumar.