Tallada quinze hores l'A-2 a la Segarra al bolcar un camió de mercaderies perilloses

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aparatós accident d’un camió que transportava mercaderies perilloses quan circulava per l’A-2 a Granyanella, a la Segarra, va obligar a tallar durant quinze hores la via en direcció a Lleida, la qual cosa va provocar problemes de mobilitat durant tota la jornada, segons va informar el Servei Català de Trànsit. El xòfer, que va patir ferides de diversa consideració, va haver de ser rescatat i va ser evacuat en ambulància a l’hospital d’Igualada.

El sinistre es va produir a les 2.35 hores al quilòmetre 514 quan, per causes desconegudes i que s’investiguen, un tràiler que transportava bidons d’etanol –alcohol etílic–, productes químics i bobines, entre un altre material, va bolcar i va quedar creuat a la calçada i part del voral lateral. Part de la càrrega es va vessar sobre la calçada. Protecció Civil va activar el Transcat, el pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses. El conductor va quedar atrapat a la cabina i va haver de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat, que van activar sis dotacions. Al lloc també va acudir el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va evacuar el ferit a l’hospital d’Igualada.

Els Mossos van desviar el trànsit pel lateral de l’autovia i hi va haver cues d’uns dos quilòmetres

Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van desviar el trànsit pel lateral. Es van formar cues d’uns dos quilòmetres. Paral·lelament, els efectius dels Bombers van fer el control de la zona afectada fins al transvasament de la mercaderia, que no va poder fer-se fins al matí, quan hi van actuar les empreses pertinents. Posteriorment, es va efectuar la retirada del tràiler. A les 17.00 hores es va reobrir la via en direcció a Lleida, més de quinze hores després del sinistre. Protecció Civil va desactivar el Transcat.

D’altra banda, una dotació dels Bombers va acudir a primera hora de la tarda d’ahir a l’N-230 a Lleida al ser alertada d’un petit incendi en un camió. El van poder apagar amb dos extintors. Els efectius van remullar el vehicle.