Rebuig i escepticisme a Lleida davant de nous peatges a l'autopista i autovies

Ajuntaments i transportistes de Lleida han rebut amb rebuig i escepticisme l’exigència de Brussel·les d’establir un sistema de pagament a les autopistes i autovies d’Espanya en un termini de dos mesos. La Comissió Europea reclama incorporar normes comunitàries perquè els conductors paguin per utilitzar aquestes vies ràpides, mentre que el Govern espanyol assegura que no preveu fer-ho.

La secretària general de la patronal del transport Asotrans, Sílvia Llobet, va valorar que el Govern central “no està obligat a imposar peatges” i es va mostrar contrària que ho faci, ja que “els transportistes paguem ja molts impostos”. “El transport pesant sempre està en el punt de mira perquè forçosament ha d’utilitzar les carreteres”, va afirmar.

Per la seua banda, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va destacar que el Govern estatal ha rebutjat que vulgui imposar peatges i va dir que “el fet que hi hagi vehicles que contaminen circulant significa que han de pagar un impost o taxa, però no un peatge, i parlaven d’autopistes, no d’autovies”.

El primer edil de les Borges Blanques, Josep Farran, va valorar que “abans d’establir peatges caldria oferir alternatives reals a l’ús de les carreteres” tant respecte a l’ús de cotxes com al transport de mercaderies. Va afegir que alliberar el peatge de l’AP-2 va descongestionar l’N-240 i va reduir dràsticament la sinistralitat, i va apuntar que tornar a establir un pagament per circular per l’autopista podria revertir aquestes millores.