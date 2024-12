Col·lisió entre un autocar i un turisme a l'N-230 a Almenar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor d’un turisme va resultar ahir ferit de gravetat després de col·lidir de manera frontal amb un autocar de passatgers a l’N-230 a Almenar. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 15.06 hores per un xoc al punt quilomètric 23, on es van veure implicats un cotxe i un autobús en el qual viatjaven 16 persones (14 viatgers, el conductor i un copilot), totes il·leses. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, el xòfer del turisme va resultar ferit de gravetat i va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En l’accident també van treballar quatre dotacions dels Bombers i patrulles dels Mossos d’Esquadra.

D’altra banda, una persona va resultar ferida lleu ahir en una sortida de via d’un turisme a la C-13 a Espot. Segons va informar Trànsit, l’accident va tenir lloc a les 13.28 hores al punt quilomètric 152. El turisme va quedar mig bolcat en un lateral i el conductor va ser atès pels serveis mèdics. També es van activar quatre dotacions dels Bombers. Mentrestant, al matí va tenir lloc una altra sortida de via d’un turisme a la carretera entre el Poal i Bellvís. L’avís es va rebre a les 8.07 hores i una persona va resultar ferida lleu, segons van informar els Bombers. Pocs minuts abans, a les 8.02 hores, també hi va haver una altra sortida de via a Os de Balaguer, a la carretera LV-9047.