Tremp oferirà el setembre del 2025 vint places de primer d'Infermeria

El grau d'Infermeria al Pirineu s'iniciarà el setembre del 2025 i s'oferiran 20 places al primer curs per acabar amb 80 alumnes el quart any. Comptarà amb una unitat docent a Tremp en la qual es faran íntegrament els dos primers cursos, i les pràctiques de tercer i quart es podran fer en hospitals i CAP de les sis comarques del Pirineu.

El Grau d’Infermeria al Pirineu arrancarà el setembre del 2025 amb vint places per al primer curs per acabar el quart any amb uns 80 alumnes. Comptarà amb una unitat docent a Tremp, on es faran íntegrament els dos primers cursos del grau. Pel que fa al tercer i quart curs, les classes teòriques es mantindran a la capital del Jussà, però les pràctiques es podran fer en instal·lacions assistencials de tot el Pirineu. Les pràctiques clíniques es faran en períodes d’entre una setmana i un mes, i es podran fer a l’Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, a l’Hospital de la Cerdanya a Puigcerdà o a l’Espitau Val d’Aran de Vielha, a més dels centres d’atenció primària (CAP) i els centres residencials de tot el territori.

Tremp va acollir ahir la firma del protocol de compromís de les institucions del territori per desplegar el grau. En aquest sentit, habilitaran un espai docent en els diferents hospitals i assumiran els subministraments (llum, aigua, climatització, neteja o manteniment). Així mateix, es van comprometre a facilitar la mobilitat i allotjament de l’alumnat fora del municipi de Tremp, temporalment, durant els períodes de pràctiques en què calgui desplaçar-se.

El rector de la UdL, Jaume Puy, va destacar que la implementació del grau “no ha estat fàcil perquè es necessiten unes pràctiques molt completes i volem assegurar que els mateixos estudiants siguin el reclam per a pròximes promocions d’aquests estudis al Pirineu”. Va afegir: “Avui és un dia per dir al territori que el que fa temps que buscaven, ja ho tenen. Esperem que els joves s’hi apuntin”.

Per la seua part, la delegada del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, va apuntar que fa tres anys Salut i Universitats van recollir la reivindicació al territori de disposar de més professionals d’infermeria davant del dèficit, que és general, però que té una incidència especial en el món rural i al Pirineu. Des d’aleshores, s’ha treballat per complir tots els requeriments necessaris per tenir una unitat docent.

“Fer pràctiques a Tremp ha estat una experiència enriquidora”

Núria López, de Sant Andreu de la Barca, és estudiant d’Infermeria de la UdL al Campus d’Igualada on ha cursat els tres primers cursos. “Va sorgir l’oportunitat de venir al Pirineu i no m’ho vaig pensar perquè m’agrada la muntanya i el territori.” Va afegir que a nivell formatiu ha estat molt enriquidor. “M’ha agradat tot: els professionals de l’hospital; també els docents, que estaven molt motivats i això m’ha ajudat molt i ha estat molt productiu. No descarto tornar al Pirineu per treballar aquí perquè és una altra oportunitat”, va dir.

“L’àmbit rural és diferent a Lleida o Igualada i és una oportunitat”

“Venir a Tremp ens ha donat l’oportunitat de conèixer l’àmbit rural, que és molt diferent del que estàvem acostumats a Lleida o Igualada, i ha estat molt satisfactori en tots els sentits.” Aina Companys, de Lleida, ha cursat els estudis d’Infermeria a la capital i va explicar que treballar a el Pirineu, “de moment, tot són avantatges”. “M’han agradat l’hospital i els professionals; hem rebut molta atenció de tothom i els docents són excel·lents”. A més de l’hospital, hem estat al CAP, la residència, i el centre de Salut Mental.

Des del 2023, diversos grups han fet pràctiques al Pirineu

El curs 2023-2024, un grup de set alumnes de quart del Campus de Ciències de la Salut de Lleida i Igualada va iniciar per primera vegada a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran les assignatures optatives i pràctiques en diferents centres de la vegueria. L’experiència s’ha traduït que tres professionals han decidit quedar-se a treballar al territori. Aquest curs vuit alumnes han repetit l’experiència i han cursat el quart curs. Segons Sílvia Romero, “és una formació universitària amb un component pràctic molt important i per això, la implicació dels centres sanitaris del Pirineu”.