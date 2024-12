Li demanen 9 anys per violar la seua exparella a l'Urgell

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de nou anys de presó per a un home acusat de violar la seua exparella en una localitat de l’Urgell el setembre del 2022. Està previst que el judici se celebri a l’Audiència de Lleida el pròxim 9 de gener. Els fets van tenir lloc, segons el Ministeri Públic, el 13 de setembre de l’any 2022 quan l’acusat “va acudir al domicili de la seua exparella i, amb l’ànim de satisfer els seus instints, va forçar sexualment la denunciant.

La Fiscalia acusa l’home d’un delicte d’agressió sexual. L’acusat va estar empresonat preventivament entre el 4 i el 27 de gener del 2023. A més de la pena privativa de llibertat, el Ministeri Públic sol·licita també uns altres tres anys de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament de quatre anys superior a la condemna de presó i que indemnitzi la víctima amb uns 20.000 euros.

Entre gener i setembre d’aquest any, els jutjats de Lleida van comptabilitzar 511 denúncies per violència contra la dona, 27 contra la llibertat sexual (vegeu SEGRE de dimarts). Així mateix, el 37% de les denúncies per les agressions sexuals a Catalunya van ser en l’àmbit de la violència de gènere o domèstica.

Accepta 2,5 anys per maltractament reiterat a la seua parella al Jussà

El judici es va celebrar ahir al matí a l’Audiència. - A. GUERRERO

L’Audiència va condemnar ahir in voce a dos anys i mig de presó i a 60 dies de treballs comunitaris un home acusat de maltractar reiteradament la que era la seua parella a Tremp el 2021. L’home està empresonat des que al juny va ser arrestat al dictar-se una ordre de recerca i captura al no presentar-se a la vista oral. Va ser un judici per conformitat. La defensa sol·licitarà la suspensió de la condemna. Es considera provat que la víctima va ser maltractada físicament i psicològicament durant anys per la seua parella. Fins i tot va arribar a trencar-li una dent. “Et tiraré per la finestra”, “no serveixes per a res”, “fastigosa”, li va dir. El condemnat va reconèixer els fets i aquesta setmana va consignar 1.000 € com a part d’indemnització a la víctima.