Pinyana invertirà 130.000 € a reparar trams de canal per evitar ruptures

Els regants de Pinyana van acordar ahir consignar per a l’any 2025 una partida extraordinària de 130.000 euros per a obres de revestiment en diversos trams del canal per evitar ruptures com les que es van registrar l’any passat a la zona alta. Així ho va acordar ahir l’assemblea de la comunitat de regants, que va establir la derrama extraordinària de revestiment en 5,9 euros per hectàrea. Els treballs s’inciaran a Alfarràs. L’assemblea va aprovar el pressupost per a l’any que ve, que ascendeix 963.733 euros, entre els quals destaca també el cànon de regulació del pantà de Santa Anna, de 57.000 euros.

El president dels regants, Ramon Piqué, va explicar que a les dos últimes campanyes han reduït la despesa en aigua de forma considerable. També va remarcar que l’assemblea va acordar instar la constitució del sector 3 (format per Benavent, Torre-serona, Corbins i part de Lleida, on han començat les obres de modernització del reg) com a partícip del canal perquè gestioni de forma autònoma el finançament de les obres.

Pinyana negocia en paral·lel amb el Canal d’Aragó i Catalunya la utilització del canal d’enllaç per subministrar entre 700 i 800 hectàrees també en el marc dels projectes de modernització.