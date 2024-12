Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Eva Segura ha treballat durant 35 anys darrere d’un taulell en diferents botigues que ha regentat a Cervera. Fa mig any va decidir fer un gir a la seua vida i emprendre un projecte totalment diferent: SensaSió, un jardí per als sentits a la llera del riu Sió a Castellnou d’Oluges. Allà la seua família tenia un terreny de codonyers on “ja havíem fet algun taller de ioga i meditació. Durant aquell temps, em vaig adonar que volia oferir això, un espai en benefici de tothom”.

D’allà va nàixer la idea de crear un jardí sensorial, un lloc per fer una pausa i connectar amb la naturalesa i amb un mateix. Hi ha diferents jardins temàtics, amb plantes aromàtiques i amb zones dedicades a les papallones, les aus, els pol·linitzadors i les plantes de secà. És una oportunitat per conèixer la flora i la fauna del territori.

Podem trobar un camí per passejar descalç envoltat d’arbres amb un recorregut ple de diferents materials, pedres, escorces d’arbres o sorra, per experimentar sensacions i textures amb les plantes dels peus. “És un espai amb molts beneficis per a la salut”, explica l’Eva. També hi ha un laberint de pedra per connectar amb un mateix. Durant aquests primers mesos han organitzat tallers de ioga, risoteràpia o d’escolta d’aus, entre d’altres. Han rebut les visites d’escoles o grups d’empreses que volien fer una jornada de team bulding diferent.

“Estic molt contenta perquè tothom que entra surt diferent. Em sento afortunada de poder treballar aquí”, explica l’Eva. Aquest espai també es pot visitar de forma lliure. L’entrada té un cost de 8 euros i també hi ha abonaments mensuals. Aquestes festes el jardí s’ha vestit de Nadal i s’ha convertit en un jardí encantat que es pot visitar des de les 18.00 fins a les 20.00 hores.