Marc Tarrau torna a ser al capdavant de l'EMD de Bagergue

Marc Tarrau torna a ser al capdavant de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) de Bagergue, al municipi de Naut Aran. Va assumir la presidència en un ple extraordinari celebrat dijous passat, després que el seu antecessor en el càrrec, Sergio Hinojosa, presentés la seua renúncia. Tarrau ja havia presidit l’EMD durant vuit anys, des de les eleccions del 2015 fins a les del 2023.

Després de les passades eleccions locals, Tarrau va quedar com a membre de la junta de govern de Bagergue, un càrrec que combinava amb el seu paper com a portaveu del grup municipal d’Unitat d’Aran (UA) a l’ajuntament de Naut Aran. Després de recuperar la presidència de l’EMD, continuarà exercint com a regidor, mentre que Hinojosa continuarà formant part com a vocal de la junta de govern de Bagergue.

Tarrau va explicar que donarà continuïtat a les obres i projectes en marxa al poble. “Hi ha moltes inversions per portar a terme”, va dir, i va destacar els fons per a les EMD que preveu el nou Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC).