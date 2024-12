IA per evitar accidents per la irrupció d'animals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit preveu instal·lar el 2025 el sistema amb intel·ligència artificial (IA) per alertar conductors de la presència de fauna a la carretera o al voral, segons va informar El Periódico. Trànsit va posar en marxa aquest sistema a l’N-260 a l’Alt Empordà, que en cinc mesos ha detectat la presència de 350 animals.

Així, a través d’un sistema de càmeres i amb l’ajuda de la IA, es detecta animals que creuen la via o que estan a punt de fer-ho i fa saltar una alerta a un panell lluminós que avisa el conductor, obligant-lo a reduir la velocitat. En aquest cas, de 90 a 20 quilòmetres per hora. Pel que fa a Lleida, Trànsit està analitzant amb els Agents Rurals en quines vies poden col·locar-lo.

Aquest any, entre gener i agost, es van registrar 1.120 sinistres de trànsit a la demarcació per irrupció de la fauna a la via. A l’octubre, un motorista va morir al xocar la seua moto contra un senglar a l’Albagés. Així mateix, Mossos i Rurals van proposar mesures en vuit punts crítics de cinc carreteres que incloïen la senyalització lluminosa, tancaments perimetrals i gàbies trampa per evitar aquests sinistres.

Sis ferits en sortides de via a la C-13 a Lleida i la C-45 a Seròs

Els quatre ocupants d’un cotxe van resultar ferits de caràcter lleu a primera hora de la tarda d’ahir en una sortida de via a la carretera C-13 a l’entrada a la ciutat de Lleida. El sinistre es va produir a les 15.00 hores quan, per causes que es desconeixen, un vehicle va sortir de la via i va acabar bolcat lateralment. Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM. La Guàrdia Urbana va tallar la circulació. D’altra banda, un turisme va sortir a les 18.54 hores d’ahir a la C-45 a Seròs. Els dos ocupants van resultar ferits de diversa consideració i van ser evacuats.