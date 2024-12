L'esquí al Pallars, al refugi Gall Fer

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els amants de l’esquí i els esports a l’aire lliure tenen una visita obligada al refugi del Gall Fer, al municipi d’Alins. La sala polivalent acull una exposició única amb més d’un centenar de taules de diferents modalitats esportives –monoesquí, back-country o nòrdic, entre d’altres–, botes de pell o grampons de ferro forjat, testimoni dels avenços tècnics i tecnològics que ha experimentat el material utilitzat a la muntanya des de mitjans del segle passat. Algunes de les peces que hi ha en aquest racó del Sobirà a 1.690 metres d’altitud són autèntiques joies: un parell de taules fetes el 1955 per la ja desapareguda marca Poll Puig, de Sant Just Desvern, o un altre parell fabricat a la Seu d’Urgell per la firma Samid, també extinta, són només alguns exemples. Manel Pérez, un dels guardes del refugi, explica que la mostra va començar de manera decorativa a partir de la seua col·lecció particular, però que es va ampliar amb les cessions de les col·leccions de Josep Arisa, Jordi Palau i Lennert Bervoets, entre d’altres. “Hi ha treballadors de la deixalleria que em truquen quan reben material que creuen que pot ampliar la mostra”, explica Pérez, que afegeix que fins i tot hi ha qui ha reconegut material que va arribar a usar de jove però del qual va perdre la pista per una mudança o després de deixar-lo a algú. Per als nostàlgics, podran seure també en una cadira d’un dels remuntadors que en el seu dia va funcionar a l’estació de Llessui.