Obertes totes les pistes de Lleida i avís de neu i vent

La temporada d’esquí 2024-2025 ha començat ja a totes les estacions d’esquí alpí i nòrdic del Pirineu lleidatà. L’estació de Tavascan va ser ahir l’última a posar en marxa el telecadira, encara que només manté obert el domini esquiable fins a la cota intermèdia. El nou responsable de l’estació, Roger Colomer, va explicar que la part alta de l’estació és accessible per a usos turístics, al ser punt de partida d’un bon nombre d’excursions amb raquetes de neu o esquí de muntanya.

D’altra banda, l’arribada de l’hivern astronòmic (ahir) anirà acompanyada avui de ratxes de vent de component nord que podran assolir els 90 quilòmetres per hora en alguns punts del Pirineu i nevades.

Protecció Civil ha activat la prealerta a la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Sobirà, on podrien acumular-se més de 20 centímetres de neu a partir dels 1.400 metres d’altitud, per la qual cosa es recomana portar cadenes als vehicles per precaució. Així, aquestes nevades podrien beneficiar les estacions d’esquí, que superen ja els 180 quilòmetres de pistes, a les portes del pic de la campanya nadalenca.