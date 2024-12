Paralitzat el reg en 2.000 ha del Segarra Garrigues per falta d'inversió pública

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat general de regants del canal Segarra-Garrigues reclama més finançament per part de l’administració per poder portar l’aigua a les finques i incrementar el percentatge de la superfície regable, que actualment és de 25.000 hectàrees, un 40% del total (encara que no reguen totes). El president reelegit, Josep Maria Jové, va lamentar ahir que “tenim quatre projectes pendents d’executar amb el vistiplau de la Generalitat des de fa quatre anys”.

Es tracta d’un total de 2.000 hectàrees distribuïdes entre el sector 8 (les Borges Blanques, Arbeca, la Floresta), els sectors 10, 11 i 14 (Castelldans, el Cogul i l’Albagés) i part del sector 12 (Granyena de les Garrigues). Va afirmar que “en l’actualitat anem al davant de l’administració i necessitem més finançament, a part del que està fixat anualment en el pla econòmic financer”. Va destacar que “ja estem avançant en altres promocions per donar d’alta el reg i tenim projectes encallats des de fa quatre anys”.

Convocaran una assemblea extraordinària al febrer o al març per aprovar-lo al costat del preu de l’aigua

Malgrat tot, el president dels regants del Segarra-Garrigues es va mostrar “confiat” amb el nou govern socialista de la Generalitat, que va destacar que “té bona predisposició i està més receptiu amb nosaltres”, va reconèixer.

Josep Maria Jové continuarà quatre anys com a president de la comunitat de regants del canal Segarra-Garrigues després d’haver estat reelegit per quarta vegada en el càrrec en l’assemblea que es va celebrar ahir a Tàrrega, amb l’assistència d’una trentena de representants de les col·lectivitats del canal, igual que Francesc Xavier Albareda, que també va ser reelegit com a vicepresident. Jové va anunciar que aquest serà el seu últim mandat al capdavant del canal (vegeu el desglossament). El president reelegit va afirmar que “som una entitat viva i estem avançant a bon ritme”. “La gent cada vegada té més ganes de regar i necessitem més implicació de l’administració per poder complir les seues expectatives”, va insistir.

Quant al pressupost per al 2025 i el preu de l’aigua, Jové va comentar que estan pendents de contractar l’energia i en aquests moments negocien amb les comercialitzadores.

La seua intenció és poder convocar una assemblea extraordinària entre el febrer i el març per aprovar els comptes i el preu de l’aigua. Prèviament, el dia 15 de gener es reunirà la nova junta de govern per constituir la permanent i escollir els representants.

Jové preveu acabar el mandat amb un 80% de la zona a punt per regar

Josep Maria Jové, que ahir va ser l’únic candidat a la presidència, com ja va ocórrer el 2016 i el 2020, va explicar que el seu objectiu és acabar el mandat “amb un 70 o un 80 per cent de la zona regable”, el doble que la que hi ha en l’actualitat. Jové va dir que “vull deixar la comunitat sense temes pendents”. Va destacar la necessitat de fer compatible la zona zepa amb l’activitat agrària, “fet viable” ja que “en aquests moments les zepes perjudiquen els regants”. També va fer referència a la importància de concretar l’any en què els regants seran els titulars de la infraestructura de reg. En aquests moments es parla de trenta anys després de finalitzar l’obra, una cosa prevista per al 2032, però “hem de negociar-ho perquè en molts sectors l’obra ja fa anys que està acabada”, va puntualitzar. De cara a l’any 2028, va avançar que “no em presentaré, ja que hem de deixar pas a la gent jove quan estigui tot encarrilat”.