Lleida, Mollerussa i la Seu també pessiguen part del mateix número

A Mollerussa, el sorteig va deixar 500.000 euros del tercer premi. L’administració de la plaça Major, Barcala, va vendre una sèrie (deu dècims) del número 11840. La titular de Loteria Barcala, Marta Barcala, va explicar que es van vendre íntegrament per finestreta. No hi va aparèixer ahir al matí cap dels afavorits amb el premi, però diversos veïns es van unir a la celebració. Aquest ha estat el premi més alt de la Loteria de Nadal que s’ha entregat en aquesta administració a la capital del Pla des de la seua obertura l’any 1961, encara que no el més abundant, ja que en anys anteriors també s’han entregat cinquens premis que van ser repartits entre un nombrós grup de veïns i entitats.

La sort també amb aquest tercer premi va arribar a la Seu d’Urgell, on l’administració de loteria número 1, Els Minairons, va repartir una part. Els responsables del local del carrer Major, que van obrir ahir l’administració per seguir el sorteig, van rebre amb alegria el fet d’estar inclosos en aquest premi, tenint en compte que fa pocs mesos van estrenar una nova etapa en la gerència. Toni Escribà, un dels socis d’Els Minairons, va explicar que s’havia venut un dècim a través de màquina i no amb sèries completes.

Aquesta és la primera vegada que els nous propietaris reparteixen un premi important de Nadal, encara que fa un any ja van tenir sort amb el sorteig de Reis, quan amb prou feines havien començat a gestionar el local. En aquest sentit, Escribà va confiar que aquest nou premi animi les vendes per al sorteig del proper 6 de gener. A Lleida ciutat, també es van vendre dos dècims de tercer premi a l’administració de loteria del carrer Baró de Maials.