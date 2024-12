La neu talla el Port de la Bonaigua i obliga a circular amb cadenes en una desena de carreteres del Pirineu

Publicat per redacció A les imatges, Betrén. Vídeo. Edgar Aldana Verificat per Creat: Actualitzat:

La carretera C-28 es troba tallada aquest dilluns entre Baqueira i Esterri d’Àneu al Port de la Bonaigua (entre Vall d’Aran i el Pallars Sobirà) per neu, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). La neu afecta altres vies de les comarques pirinenques, on és obligatori circular amb cadenes. Concretament, a la C-142b cap a l’accés al Pla de Beret; a la C-147 a Naut Aran cap a Alòs d'Isil; a la C-28 a Vielha e Mijaran cap al port de la Bonaigua; a l’N-141 a Bossòst; a l’N-230 entre Vilaller i Vielha i a l’N-260 entre Montferrer i Castellbó i Soriguera.

Consulta l'estat del trànsit

La C-28 a Betrén aquest dilluns al matí. Vídeo: Edgar Aldana

Trànsit també recorda els consells de seguretat viària per quan hi ha neu i gel a la calçada, com reduir la velocitat; conduir i frenar amb suavitat; augmentar la distància de seguretat, evitar avançaments innecessaris i seguir les roderes deixades per altres vehicles. També indica que és important portar cadenes, la bateria del mòbil carregada i el dipòsit del vehicle ple.