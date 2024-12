Preveuen ocupacions turístiques de més del 70% per Nadal, Cap d’Any i Reis al Pirineu i Ponent

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una ocupació superior al 70% per Nadal, Cap d’Any i Reis als hotels, bungalows i cases de turisme rural del Pirineu i les terres de Ponent, amb registres superiors als allotjaments situats al voltant de les pistes d’esquí. De fet, un dels principals atractius de la demarcació de Lleida durant les festes són les onze estacions d’alpí i nòrdic, que ja estan obertes i que preveuen vendre més de 180.000 forfets. El director del Patronat, Juli Alegre, ha explicat que les nevades previstes fins dimarts podrien millorar encara més les condicions i també ha destacat l’àmplia oferta d’activitats per als dies festius, amb tradicions com els pessebres vivents o els mercats de Nadal.

Els nivells més alts d’ocupació als allotjaments de la demarcació es preveu que es registrin entre el 29 de desembre i el 2 de gener, quan els hotels del Pirineu comptaran amb entre el 85% i el 95% de les seves places ocupades. Els hotels de les terres de Ponent estaran al 80%. Els bungalows preveuen penjar el cartell de complet durant aquests mateixos dies, mentre que les cases de turisme rural podrien arribar al 90%. A partir del dia 2 de gener els establiments estan a l’espera de les reserves de darrera hora, que podrien fer augmentar els registres previstos actualment.

Pel que fa a les estacions d’esquí, s’espera que de Nadal a Reis s’expedeixin més de 180.000 forfets. Els complexos d’alpí preveuen tenir oberts més de 180 quilòmetres de pistes.