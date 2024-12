Avancen ajuts per a mediadors en la campanya de fruita

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat va obrir ahir la convocatòria d’ajuts perquè ajuntaments i consells comarcals del pla de Lleida contractin mediadors per a la campanya de la fruita de 2025. El termini s’obre uns sis mesos abans que en anys anteriors, després de nombroses queixes d’alcaldes i ens comarcals per retards que han llastat la contractació d’aquest personal, que desenvolupa la seua tasca en municipis que multipliquen la població a l’estiu amb l’arribada de temporers. Els mediadors col·laboren en qüestions com buscar allotjaments per a treballadors i garantir la conviviencia.

Els retards en aquests ajuts van arribar aquest any a demorar les contractacions fins juliol, ben entrada la campanya de la fruita. Els contractes de sis mesos d’aquest personal duraran fins al gener, molt després del final de la temporada de fruita. Així ho van explicar alcaldes del pla de Lleida, que van indicar que la nova convocatòria permetrà contractar mediadors amb prou antelació per atendre els inicis de la campanya i l’arribada de temporers a la primavera.

L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol (Pacte Local), va indicar que esperen poder contractar mediadors entre març i abril.

Per la seua part, el primer edil de la Granja d’Escarp, Manel Solé (Impulsem), va valorar positivament que la convocatòria tiri endavant, però es va mostrar partidari de modificar els criteris d’adjudicació dels ajuts per no excloure municipis i atendre a situacions com una alta afluència de persones a la recerca d’ocupació en la fruita a l’inici de la campanya, una situació que s’atenua els mesos posteriors.