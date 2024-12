Desmantellen plantacions de marihuana a Sopeira i Tolba

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha desmantellat sis macroplantacions de marihuana, dos de les quals a Sopeira i Tolba, a la Franja, la qual cosa ha suposat el decomís d’unes 5.800 plantes i 292 quilos de cabdells de marihuana preparats per a la venda. Els investigadors han detingut un home de 29 anys i nacionalitat albanesa, que ha ingressat a la presó com a suposat responsable dels cultius.

La investigació es va iniciar l’agost passat. Agents de la Guàrdia Civil de Graus, Benavarri, Aïnsa, Boltaña i Benasc, avalats per la Unitat Aèria d’Aragó amb base a Osca, van posar en marxa l’operació Ilex per detectar i desarticular grups criminals organitzats dedicats al cultiu i tràfic de marihuana a les comarques de Sobrarb i la Ribagorça. Fruit dels esbrinaments, van aconseguir trobar sis macroplantacions (Tolba, la Fueva, Monesma, Cajigar, Sopeira, Secastilla i Boltaña), on van decomissar 5.800 plantes i 292 quilos de cabdells ja dessecats i disposats per a l’envasat al buit i la posterior distribució il·legal, i que calculen que podrien arribar a un preu aproximat d’uns dos milions d’euros al mercat negre europeu. El detingut va ser posat a disposició del jutjat d’Instrucció 1 de Barbastre, que en va decretar l’ingrés a la presó. La investigació continua oberta i no es descarten nous arrestos.