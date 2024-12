Catorze pobles s'uneixen per reduir l'atur juvenil

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Onze municipis han donat llum verda en els seus respectius plens a la constitució del Consorci del Segrià Sud per al desenvolupament econòmic del territori. Són Alcanó, Almatret, Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torrebesses i Torres de Segre, malgrat que la intenció és que s’hi sumin Torre-serona, Seròs i Montoliu de Lleida, que estan preparant la seua adhesió, segons van explicar els alcaldes dels respectius consistoris.

El president d’aquest organisme durant tot l’any vinent serà l’alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, mentre que el 2026 el consorci contractarà una persona que dirigirà el nou ens. Urrea va explicar que una de les principals actuacions serà la designació d’un agent d’ocupació local i la creació d’una oficina d’ocupació que es localitzarà a Torrebesses perquè s’encarregui d’analitzar les causes de l’atur, sobretot juvenil, ja que en alguns municipis l’índex és molt alt, com és el cas de Torres de Segre o Seròs. L’objectiu d’aquesta entitat és buscar solucions i crear oportunitats d’ocupació.

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona aquesta iniciativa local que gestionarà l’organisme

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’encarregarà de subvencionar aquesta iniciativa encara que la direcció i la contractació del personal anirà a càrrec del consorci a través de l’ajuntament de Torrebesses. Urrea va explicar que un dels objectius és primar incentius de contractació, atreure noves empreses i recolzar la creació de noves iniciatives que creïn llocs de treball en aquesta zona de la comarca. “Una altra de les possibilitats és impulsar la creació de cooperatives” i de totes les experiències possibles per donar feina als joves.

El consorci ja està impulsant a través del programa de Repte Demogràfic de la Diputació la iniciativa Al poble hi ha de tot per engegar serveis de podologia, fisioteràpia i perruqueria perquè els veïns no hagin de desplaçar-se a altres grans poblacions. El preu orientatiu per una sessió de podologia seria d’uns 28 euros i el de fisioteràpia, de 50 per una hora, segons el president de l’organisme i alcalde de Torrebesses. Les sessions de podologia i de fisioteràpia es podran portar a terme als consultoris mèdics locals. De fet, ja hi ha alguns municipis com és el cas de Llardecans interessats en aquest servei. Una mica més difícil serà ubicar el de perruqueria, ja que és necessari un local on poder rentar els cabells. Una altra de les prestacions que es preveu oferir és odontologia.

La creació del consorci es va plantejar fa un any amb la finalitat de coordinar projectes i generar ocupació i activitat econòmica. Els catorze municipis sumen menys de 12.000 habitants i ocupen el 40% de la superfície de la comarca del Segrià. Un altre dels objectius és replantejar el sector primari, fomentar l’agroindústria i incidir en la millora assistencial.

En aquest últim àmbit és en el qual s’emmarca aquesta nova iniciativa en col·laboració amb la Diputació. També es preveu treballar en un turisme organitzat i en la promoció i atracció de talent, ja que és una zona on s’ha registrat un important èxode juvenil.

Així mateix, remarquen la importància de la promoció del comerç local per evitar el tancament d’establiments intentant facilitar noves iniciatives i atansant les noves tecnologies perquè facilitin les compres als veïns.