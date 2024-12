Perd la consciència i s'encasta contra un bar a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Miracle a Tàrrega. Un camió es va encastar ahir contra un edifici comercial de la capital de l’Urgell sense causar ferits gairebé de forma miraculosa. Els fets van ocórrer uns minuts abans de les 9 del matí quan el conductor va perdre el coneixement i el camió que portava va impactar contra l’entrada la galeria que dona accés a un supermercat Caprabo i la paret de la cafeteria Alba, situada a la plaça Riambau. El fort xoc va foradar la paret del bar i part del camió era visible des de l’interior d’aquest.

Per sort, en el moment de l’accident no hi havia cap client a les taules que van quedar afectades per les restes de la paret que va caure ni entrava cap persona al centre comercial.

El xòfer va ser traslladat en estat menys greu i els tècnics van descartar danys estructurals a l’edifici

Els Bombers van extreure de la cabina el conductor del camió, que hi havia quedat atrapat. L’home va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat menys greu. Segons fonts properes, a la rotonda, el camioner, que va recuperar el coneixement al cap d’uns minuts del xoc, volia girar cap a la dreta per seguir el seu recorregut cap al carrer Manuel Carrasco i Formiguera però, després de perdre el coneixement, el vehicle que conduïa va seguir recte i es va encastar contra l’edifici.

Així mateix, com a conseqüència de l’accident, es van vessar uns 40 litres d’oli a la calçada del camió. El vehicle va ser retirat per una grua de gran tonatge cap a les 12.00 hores.

Per la seua part, els arquitectes municipals van inspeccionar l’edifici i van constatar que no existien danys estructurals significatius i que les afectacions eren menors. Una vegada sanejat i retirat el material que podria suposar un perill, la zona va quedar acordonada per motius de seguretat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, dos ambulàncies del SEM i diverses patrulles de la Policia Local.

Per poder treballar amb seguretat, els Bombers van tancar l’aigua i la llum del bar, que va haver d’abaixar la persiana durant unes hores.

L’accident va generar molta expectació entre la ciutadania ja que es tracta d’una zona amb centres comercials pròxims molt freqüentada.

Val a recordar que a finals de setembre un camió es va encastar contra un edifici residencial al carrer Cos-Gayón de Lleida després de col·lidir amb set vehicles. L’accident es va saldar amb el conductor del camió mort i nou ferits.