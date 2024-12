Presenten 1.500 al·legacions més contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Creix l'oposició contra la planta de biogàs Cobirgy de la Sentiu de Sió, a la Noguera, promoguda per Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) i la companyia local Connect Bioenergy, i que preveu transformar en biometà fins a 480.000 tones de dejeccions ramaderes.

Ho assegura la Plataforma Pobles Vius, que aquest dilluns ha presentat a Lleida més de 1.500 al·legacions de pagesos i veïns afectats, 22 entitats i una desena de municipis contra l'aprovació inicial del pla especial urbanístic autònom de la central. Els opositors reclamen al Govern que no avali la planta amb l'argument que s'ubicaria en sòl agrari protegit, no s'han presentat contractes amb ramaders de la zona i no s'ha calculat bé l'impacte d'emissions i olors derivades de la central.