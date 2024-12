Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tram de la C-14 entre Vilanova de l'Aguda i l'encreuament de Tiurana ha registrat aquest dilluns al matí dos accidents amb diversos vehicles implicats. Els dos sinistres s'han produït distanciats d'uns 150 metres quan passaven pocs minuts de les 7 de matí a l'altura del punt quilomètric 127. En un dels accidents tres camions han sortit de la via i, en l'altre, dos turismes han xocat, segons els Bombers de la Generalitat, que han treballat al lloc amb cinc dotacions. Cap persona hauria resultat ferida de gravetat.

Aquests accidents simultanis haurien estat provocats per la presència de plaques de gel a la calçada. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha tallat la via en aquest punt. En sentit sud, es fan desviaments per la C-26.

Un dels turismes implicats en l'accident a Vilanova de l'Aguda.Bombers de la Generalitat

D'altra banda, Trànsit demana precaució a les carretes del pla de Lleida per falta de visibilitat per la boira. En aquest sentit, alerta de boira densa a l'A-2 al Pla d'Urgell i l'AP-2 s'ha limitat la velocitat màxima a 100 quilòmetres per hora entre Castelldans i Juneda.