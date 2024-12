«Una bibliotecària té una mica de psicòloga i de mestra»

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Què li va semblar rebre el premi Ernest Lluch a la Solidaritat i el Progrés?

No m’ho esperava. L’han rebut persones amb una trajectòria social important, i em preguntava: Per què jo? Per què el mereixeré?

I què li sembla a una bibliotecària rebre’l de mans d’algú com Irene Vallejo, que ha venut més d’un milió d’exemplars d’un llibre que parla de llibres i que té arrels fragatines?

La Irene és un encant. Ens vam conèixer fa anys, quan va venir a Fraga i va participar en els grups de lectura que estaven llegint El silbido del arquero. Ens va atansar a la literatura clàssica, a Homer, i ens va oferir aquestes pinzellades de feminisme i de saviesa tan seues.

Quant de temps ha portat la biblioteca?

Des del 1986, vaig començar amb la biblioteca quan es va traslladar al palau Moncada, que havia estat rehabilitat com a centre cultural. Jo era auxiliar de biblioteca i de cultura. Vaig entrar amb l’Antonio Ibáñez de regidor i amb el Paco Beltrán com a alcalde.

I com han estat aquests anys?

Han estat interessants; accelerats i exigents com tots els llocs de treball, però això es compensa amb una feina que no és per a res monòtona.

No és monòton el treball en una biblioteca?

Les bibliotecàries, i dic bibliotecàries perquè la majoria som dones, fem una mica de psicòlogues i una mica de mestres. Han estat uns anys d’aprenentatge i de treballar per al meu poble i els meus ciutadans.

Quin fons bibliogràfic tenia a càrrec seu?

A la biblioteca de Fraga, que té quatre punts de servei (el central, l’infantil i el dels barris de Llitera i de Miralsot), hi ha 50.000 volums, i disposa d’un fons local i d’un altre de tipus multimèdia.

I la gent llegeix?

Després de la pandèmia la gent està tornant al paper. El que s’havia perdut una mica és la gent de la biblioteca, però l’estem recuperant amb jubilats joves i amb estudiants.

Què llegeixen els joves?

Hi ha moltes peticions de llibres escolars i d’estudi. Les dones, que són molt lectores, s’inclinen per les sèries, com les trilogies. I també hi ha molts joves de famílies d’origen estranger i amb nivell acadèmic alt que venen molt a la biblioteca per utilitzar llibres que a casa seua no sempre poden comprar. També hi ha grups de lectura.

Li queda alguna cosa pendent després d’haver passat aquestes gairebé quatre dècades a la biblioteca de Fraga?

M’agradaria que cap bibliotecària no arribés a jubilar-se amb un nivell professional i salarial que no es correspongui amb la seua preparació i treball. Hem d’estar formant-nos i posant-nos al dia d’una manera contínua.