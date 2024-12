Més de 1.500 al·legacions contra la gran planta de biogàs de la Sentiu de Sió

Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Pobles Vius va presentar ahir més de 1.500 al·legacions contra el projecte de la gran planta de biogàs de la Sentiu de Sió, promoguda pel grup danès CIP i la firma local Connect Bioenergy. Els contraris a aquesta instal·lació reclamen al Govern que rebutgi autoritzar-la, al considerar que s’instal·laria en sòl agrari protegit i que no s’ha calculat l’impacte que tindran les seues emissions i olors. Així mateix, afirmen que els promotors no han presentat contractes amb ramaders per subministar dejeccions com a matèria primera per a l’obtenció de biogàs.

Les al·legacions inclouen nombrosos particulars, 22 entitats i una desena de municipis, segons la plataforma. L’entitat va apuntar que, fins a la data, ha presentat unes 3.500 al·legacions contra diferents tràmits del projecte. “El rebuig i el conflicte social que provoca la central de biogàs creix i demostra que no hi ha consens i que no encaixa al territori”, va afirmar en aquest sentit Gerard Batalla, portaveu de l’entitat.

Val a recordar que aquesta instal·lació va rebre l’any passat l’aprovació inicial d’Urbanisme, però la Generalitat va haver de fer marxa enrere arran d’al·legacions de Pobles Vius, que va detectar defectes de forma en la documentació de l’expedient.El projecte va obtenir de nou l’aprovació inicial l’octubre passat. S’ha de recordar que els promotors de la planta van afirmar dies enrere que tenien acords amb més de 300 ramaders per rebre 480.000 tones a l’any de dejeccions. També van assegurar disposar de tecnologia per evitar pudors.