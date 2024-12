Tallen la C-14 a la Noguera per gel arran de dos accidents

Un dels camions que van sortir de la via ahir a la C-14 a Vilanova de l’Aguda. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

El tram de la C-14 entre Vilanova de l’Aguda i l’encreuament de Tiurana va registrar ahir dos accidents amb diversos vehicles implicats i dos persones ferides de caràcter lleu.

Els dos sinistres van tenir lloc en un tram d’uns 150 metres quan passaven pocs minuts de les set del matí en el punt quilomètric 127, mentre que els alertants parlaven de la presència de plaques de gel a la carretera. En un dels accidents tres camions van patir sortides de via, fins i tot bolcant part de la seua càrrega, i en l’altre van xocar dos turismes.

Els Bombers de la Generalitat van treballar amb cinc dotacions mentre que el servei de carreteres va tirar sal a la via per la presència de gel. La carretera va estar tallada més de sis hores, establint pas alternatiu per als vehicles.

També hi va haver avisos per falta de visibilitat a causa de la boira amb alertes a l’A-2 al Pla d’Urgell i a l’AP-2 es va limitar la velocitat màxima a 100 quilòmetres per hora entre Castelldans i Juneda.

A la tarda, hi havia avís per boira a l’A-2 entre Tàrrega i Ribera d’Ondara i a la C-13 es va donar pas alternatiu fins a les 21.00 hores per despreniments a l’altura de Camarasa, amb mig quilòmetre d’afectació.

D’altra banda, tres persones van resultar ferides de caràcter lleu en la col·lisió entre dos vehicles a l’N-II a Castellnou de Seana.