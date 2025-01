Baixades de torxes i cites amb els Reis per a la recta final de la campanya nadalenca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estacions d’esquí continuen fent les delícies dels aficionats als esports de neu, i la cita blanca més important de l’hivern culminarà aquest cap de setmana amb l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. El Pirineu lleidatà preveu obrir més de 190 quilòmetres de pistes d’alpí amb gruixos de neu d’entre 30 i 70 centímetres, i ha organitzat activitats per a tots els públics com degustacions de productes de quilòmetre zero, sessions d’après ski o baixades de torxes. Quant als circuits de nòrdic, Tavascan és l’únic complex que els manté oberts, mentre que la resta ofereixen rutes per a raquetes, zona lúdica i serveis de restauració.

Port Ainé organitzarà demà una botifarrada popular amb motiu de La Marató de 3Cat, una activitat que coincidirà amb l’arribada dels Reis d’Orient, que esquiaran a l’estació a partir de les 11.00 hores. La jornada culminarà amb una baixada de torxes per la pista verda que connecta la cota 2.100 amb l’hotel. Quant a Boí Taüll, rebrà avui els Patges Reials, que recolliran cartes amb els desitjos dels més petits. Demà està prevista una sessió d’après ski a la zona Cow Boí i diumenge baixaran per les pistes els Reis Mags. Per la seua banda, Espot Esquí, que avui organitza una degustació de formatges de Tros de Sort i vins de La Batlliu, celebra diumenge la XIII Espot Tamarro Race, una cursa popular i gratuïta, mentre que finalitzarà la jornada amb una baixada de torxes per rebre els Reis Mags. També Baqueira esperarà els Reis a la plaça de Baqueira 1.500, on està previst que es reparteixi coca i xocolate als esquiadors.

Grandvalira estrena una app per evitar sobrecostos pel roaming

Grandvalira Resorts ha estrenat una nova aplicació per a telèfons que integra una targeta SIM digital (eSIM) i permet navegar per internet a tot Andorra a preus competitius, evitant així inesperats sobrecostos per la itinerància de dades fora de la Unió Europea. L’app, anomenada Grandvalira Resorts, ofereix paquets de dades que van dels 2 Gb per 7,5 € durant 15 dies fins als 20 Gb per 35 € durant 30 dies. Aquesta aplicació permet també la possibilitat de geolocalitzar en temps real coneguts que es troben a les pistes, entre altres funcionalitats com mapes interactius, reptes i concursos.

La primera borrasca de l’any, prevista per al dia de Reis

El temps anticiclònic que ha marcat la campanya nadalenca al Pirineu sembla tenir les hores comptades. Tot apunta que el dia de Reis implicarà la primera borrasca de l’any, amb cotes de neu a partir dels 1.000 metres d’altitud. Afavorirà principalment el vessant sud del Pirineu. Pel que fa al cap de setmana, es preveuen precipitacions localitzades a Aran i el Sobirà, sense vent i amb condicions tranquil·les. L’últim Butlletí de Perill d’Allaus marcava ahir un grau de perill feble, encara que és indispensable l’ús de grampons, piolet i casc per a activitats alpines per gel a la capa nevosa.