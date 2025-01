Queixes a Aran per contenidors a vessar i escombraries als carrers

Diferents poblacions de la Val d’Aran es van despertar ahir amb els contenidors d’escombraries desbordats i centenars de bosses tirades al voltant als carrers. Es tracta d’una imatge que ha arribat a ser recurrent en dates de gran afluència de turistes com aquests dies, el moment àlgid de la campanya de Nadal. Aquesta situació es va donar en localitats com Garòs, Arties, Escunhau i alguns punts de Vielha, entre d’altres. Es va reparar de forma progressiva al llarg del dia, però va provocar queixes entre els veïns i de Convergència Aranesa, a l’oposició al Conselh Generau d’Aran.

La portaveu de Convergència al Conselh Generau, Rosa Maria Salgueiro, va lamentar que “el Nadal segueix igual, amb la mateixa situació desastrosa”, i va recalcar que les escombraries tirades als carrers “no dona bona imatge d’Aran com a destinació turística”. Salgueiro va apuntar que aquest any esperaven una millora amb l’entrada en vigor de la nova concessió de la recollida d’escombraries.

L’empresa FCC va assumir fa uns dos mesos la recollida d’escombraries a la Val d’Aran, després d’adjudicar-se l’any passat el concurs per a la gestió de residus. Des del govern del Conselh Generau, el conselhèr responsable de l’àrea de Medi Ambient, Oriol Sala (UA), va afirmar que els punts on les escombraries van desbordar els contenidors van quedar nets el mateix dia i que la recollida s’ha reforçat. Va puntualitzar que, si bé l’empresa concessionària de les escombraries ha canviat, “encara estem aplicant el sistema que Convergència va imposar quan governava el Conselh Generau el 2014”.

La nova concessió per a la recollida d’escombraries del Conselh Generau d’Aran preveu substituir els actuals contenidors per recollida porta a porta en diverses localitats i nous contenidors amb clau en d’altres. Aquest sistema mixt haurà d’implementar-se de forma progressiva i no hi ha per ara una data prevista per completar-ne el desplegament.

Així mateix, Sala va avançar que “començarem el 3 de març amb la recollida de residus porta a porta a grans productors” com hotels i establiments de restauració.