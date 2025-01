La campanya turística de Nadal deixa uns 60 milions d'euros a Lleida

La campanya turística de Nadal ha deixat prop de 60 milions d'euros a Lleida, segons les primeres dades de la Diputació. Dos terceres parts d'aquest impacte econòmic es concentren a les zones d'esquí, que han sumat més de 210.000 forfets venuts. La província ha rebut uns 80.000 turistes que van sumar 255.000 pernoctacions.

Lleida va posar fi ahir a una campanya turística nadalenca que ha deixat uns 60 milions d’euros a tota la província entre els dies de Nadal i Reis, segons les primeres dades del patronat de Turisme de la Diputació. Dos terceres parts d’aquest impacte econòmic, uns 45 milions d’euros, es concentren a les zones d’esquí del Pirineu, on les estacions han obert uns 200 quilòmetres de pistes i han sumat més de 210.000 forfets venuts. La resta, uns 14,5 milions d’euros, es reparteix entre la resta dels territoris de muntanya i les comarques del pla.

El conjunt de la província ha rebut uns 80.000 turistes que han sumat 255.000 pernoctacions en establiments reglats com hotels, càmpings i cases de turisme rural. A aquestes se sumen les pernoctacions en pisos de lloguer turístic i segones residències, de les quals no hi ha dades oficials. Tant les xifres d’ocupació com d’impacte econòmic se situen en nivells similars a les de l’any passat, uns bons resultats que suposen un motiu de satisfacció per al sector (vegeu el desglossament inferior).

L’ocupació ha superat les previsions del Patronat de Turisme, que va apuntar inicialment a una mitjana del 80%. Els percentatges més alts van arribar per Cap d’Any, quan els hotels del Pirineu van omplir entre el 90% i el 100% de les seues places i els del pla van arribar al 80%. Per la seua part, els allotjaments de turisme rural van tenir una ocupació del 85% i els bungalous dels càmpings van penjar el cartell de ple fins diumenge.

Les comarques de muntanya de Lleida tenen un total de 142 empreses especialitzades en esquí i altres activitats relacionades amb la neu. Aquest turisme ocupa unes 9.500 persones en el conjunt del Pirineu. A l’oferta de neu se sumen propostes de naturalesa, cultura i gastronomia que han contribuït també a mantenir uns alts nivells d’ocupació turística fins al cap de setmana passat. El final de la campanya van tornar les cues de vehicles al Pirineu, i ahir n’hi va haver també entre Vielha i Naut Aran.

Aran tanca el 2024 amb una taxa d’atur del 2,8%

La Val d’Aran va acabar el desembre amb una taxa d’atur del 2,88%, la més baixa de Catalunya. Aquest mes sol marcar l’inici de la temporada d’esquí, que genera gran nombre de treballs relacionats amb el turisme. Així mateix, va ser al març quan el territori va registrar la taxa més baixa, un 2,23% amb només 129 persones desocupades, i al maig la taxa va arribar al 4,1%. A la resta del Pirineu lleidatana, l’Alt Urgell va tancar el 2024 amb un 8,15%; el Sobirà amb un 4,08%; l’Alta Ribagorça amb un 5,42% i el Jussà amb un 7,78%.

“Un resultat excel·lent fruit d’anys de treball”

El vicepresident del patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, va qualificar d’“excel·lents” els resultats de la campanya turística de Nadal, i va recalcar que “no són fruit de la casualitat, sinó el resultat d’anys del treball dels professionals del sector” per aprofitar “l’atractiu incomparable del Pirineu i de les comarques lleidatanes”. “Aquesta campanya ha demostrat que hem de creure en el nostre potencial i sentir-se orgullosos de ser una destinació de referència en naturalesa, neu i experiències úniques”, va afirmar.