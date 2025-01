El jutge obliga l'ajuntament de Fraga a adaptar el lloc a un policia

El jutge del Contenciós Administratiu d’Osca ha condemnat l’ajuntament de Fraga a adaptar el lloc de treball d’un agent de la Policia Local que va demanar aquesta mesura fa dos anys i mig i que fa ja una dècada, des del 2015, que havia manifestat les dolències. La desatenció per part del consistori l’ha portat a acudir a la via judicial. L’agent va presentar la sol· licitud d’adaptació del lloc de treball a les seues capacitats físiques el 17 de juny del 2022 i el desembre d’aquell any, davant la falta de resposta, va decidir impugnar la “desestimació presumpta” per silenci administratiu.

En la demanda demanava condemnar el consistori a “dictar resolució per la qual es resolgui l’adaptació del lloc de treball del recurrent a les limitacions laborals que presenta”. És una possibilitat vigent a la legislació espanyola des del novembre del 1995, amb l’entrada en vigor de la llei de Prevenció de Riscos Laborals, i l’incompliment del qual exposa les empreses privades a sancions de fins a 12.000 euros més l’obligació d’indemnitzar el treballador. Un tribunal mèdic va determinar les condicions d’aquesta adaptació, que haurien de consistir a evitar “qualsevol activitat que impliqui carregar més de 10 quilos de forma puntual sobre la columna dorsolumbari “carregar pesos menors de forma continuada”, així com facilitar descansos asseguts cada hora i mitja “en les tasques que requereixin de bipedestació prolongada”, com és el cas de les rondes, i “especialment” en les vigilàncies estàtiques.

També insta a “prioritzar l’alternança entre la posició de peu i la posició asseguda durant la jornada”, tot això amb “el mateix propòsit de preservar la salut i prevenir lesions a la columna vertebral”. “Procedeix l’estimació de la demanda”, assenyala la sentència que, no obstant, deixa per a la fase d’execució la determinació de les adaptacions concretes que requereix el lloc de treball. I en aquest punt, el consistori ja acumula gairebé mig any de retard a dissenyar-les. La defensa de l’agent, exercida per l’advocat Francesc Gaspar, es planteja presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’ajuntament per sol·licitar una indemnització. El cos té més de vint agents, una plantilla que dona de si per fer reestructuracions.