Trànsit preveu reposar el radar de tram de l'A-2 a Vilagrassa durant aquest any

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu reposar aquest 2025 el radar de tram de l'A-2 entre Tàrrega i Vilagrassa que va quedar inoperatiu el 7 de gener de 2024 després que un tràiler que viatjava en direcció Barcelona s'encastés contra l'estructura metàl·lica on hi havia les càmeres a Vilagrassa (Urgell). Fonts de Trànsit han explicat a l'ACN que el projecte es troba en fase de redacció i elaboració i que la previsió és que el nou pòrtic quedi instal·lat enguany, tot i que no hi ha una data concreta per a l'inici de les obres i posada en marxa del cinemòmetre. En paral·lel, Trànsit també té en marxa el procediment de la petició de danys i prejudicis per les destrosses que va provocar el camió accidentat, valorades en uns 300.000 euros.

Fa un any, la tarda del 7 de gener de 2024, un camió va topar amb l'estructura metàl·lica del radar de tram de Vilagrassa, en plena operació tornada de les vacances de Nadal. El vehicle circulava en direcció Barcelona i el xoc va obligar a tallar la via en ambdós sentits, ja que l'estructura va cedir i va afectar també la que hi havia en sentit contrari. Els tècnics van determinar que els danys dels dos arcs eren irreparables i van retirar-los.

Carril de l'A-2 en direcció a Barcelona al tram on un camió es va endur l'estructura del radar de tram fa un any.Anna Berga / ACN

D'ençà de l'accident, el radar de tram ha quedat inoperatiu en els dos sentits, ja que la falta d'un dels dos pòrtics amb les respectives càmeres fa que no es pugui mesurar la velocitat mitjana dels vehicles en aquest tram de 5,1 quilòmetres entre Tàrrega i Vilagrassa.

Per tal de seguir controlant la velocitat màxima permesa en aquest punt, que és de 120 km/h, i mentre no es reposi el cinemòmetre, en el darrer any s'han instal·lat caixes de radars en línia en aquest tram de dos a tres dies al mes, segons ha informat el SCT.