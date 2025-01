Dos nous supermercats a la Seu d'Urgell disparen les compres dels andorrans

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Les compres dels andorrans a la Seu d'Urgell han experimentat un notable increment arran de l'obertura de nous supermercats a la capital alt-urgellenca en els darrers mesos. Així ho evidencien les dades facilitades per l'Agència Tributària, que assenyalen un augment del 30,5% en les devolucions de l'IVA als residents del Principat per les seves adquisicions a l'altre costat de la frontera durant l'últim any.

En concret, el tax free corresponent a les compres dels habitants d'Andorra ha ascendit a 6,6 milions d'euros, enfront dels 5 milions registrats el 2023. La major part d'aquesta xifra correspon a la compra de productes d'alimentació, que resulten més econòmics a la Seu un cop retornat l'impost. Aquest increment coincideix en el temps amb l'obertura, a finals de l'estiu passat, de dos nous establiments de les cadenes Aldi i Esclat (del Grup Bon Preu).

Andorrans amb compres i cotxes amb matrícula del Principat en una superfície comercial de la Seu. - C. SANS

Mercadona, el pioner en la tramitació del tax free

Cal recordar que el 2015 va obrir portes el primer gran supermercat de la Seu d'Urgell que va començar a tramitar la devolució de l'IVA als andorrans: Mercadona. Des de llavors, altres cadenes han seguit el seu exemple, ampliant l'oferta comercial de la ciutat i atraient cada vegada més clients del Principat.

Segons les dades d'Hisenda, les devolucions de l'últim any corresponen a un total de 149.607 operacions de compra, un 16% més que les 129.254 registrades el 2023. La majoria d'aquestes sol·licituds de reemborsament estan vinculades a l'adquisició de productes d'alimentació.

Novembre i agost, els mesos de més demanda

Pel que fa a la distribució mensual, el novembre va ser el mes que va concentrar un major nombre de tramitacions del tax free, amb 14.391. No obstant això, va ser a l'agost quan es van registrar unes devolucions més quantioses, arribant als 923.619 euros. Al desembre, els reemborsaments van suposar 716.976 euros.

El Supeco de Tàrrega abaixa la persiana

D'altra banda, el proper dissabte 11 de gener tancarà definitivament les seves portes el Supeco de Tàrrega, després de dos anys i mig en funcionament. Fonts properes a l'empresa asseguren que el motiu del tancament és la manca de rendibilitat de l'establiment, que en l'actualitat es troba pràcticament buit i amb escàs gènere a les prestatgeries.

El Supeco de Tàrrega, ubicat a l'immoble que anteriorment ocupava un Mercadona, compta amb 1.200 metres quadrats de sala de venda, taulells de carnisseria i xarcuteria i un pàrquing subterrani. Amb el seu tancament, la capital de l'Urgell mantindrà encara una àmplia oferta de supermercats, amb la presència de cadenes com Mercadona, Lidl, Caprabo, Plusfresc, Esclat, Condis i BonÀrea.

En definitiva, l'obertura de nous supermercats a la Seu d'Urgell ha tingut un impacte significatiu en els hàbits de compra dels andorrans, que cada vegada són més propensos a creuar la frontera per adquirir productes a preus més competitius. Aquest fenomen s'ha vist reflectit en un notable increment de les devolucions de l'IVA, que han crescut un 30% en només un any.

Mentre alguns establiments, com el Supeco de Tàrrega, es veuen obligats a tancar per manca de rendibilitat, altres cadenes aposten per expandir la seva presència a l'Alt Urgell i zones properes, conscients del potencial que representa el mercat andorrà.