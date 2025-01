Els consells es repartiran els ajuts del PUOSC que quedin sense adjudicar

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou pla únic d’obres i serveis (PUOSC) de la Generalitat per al període comprès entre 2025 i 2029 no deixarà fons sense assignar: els que quedin sense adjudicar es repartiran entre els consells comarcals. Així ho va explicar ahir a Lleida el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va presentar el pla de subvencions en un acte a la Seu Vella que va reunir desenes d’alcaldes de les comarques del pla.

El nou PUOSC doblarà la inversió de l’anterior convocatòria a tot Catalunya, amb 500 milions d’euros dels quals uns 120 beneficiaran municipis, consells, EMD i mancomunitats lleidatanes. El nou PUOSC introdueix novetats per donar més flexibilitat i autonomia als ens locals en l’elecció dels projectes.

L’Executiu treballa en eines per fer seguiment dels projectes i assessorar els ajuntaments, amb la finalitat de solucionar qualsevol problema que sorgeixi en la tramitació dels ajuts. La convocatòria contempla una línia específica per a municipis rurals de menys de 2.000 habitants, que comptaran amb 110.000 euros més per enfortir els seus serveis públics.

Dalmau va reivindicar el compromís del Govern amb el municipalisme i va assegurar que les subvencions tiraran endavant “amb o sense pressupostos”, malgrat que va afegir que “perquè aquest cotxe funcioni a tota màquina necessitem els pressupostos com més aviat millor”. Contempla per a això distribuir els pagaments de les diferents convocatòries en partides anuals fins al 2032. Per la seua part, Amor va explicar que treballen en les bases de la convocatòria per poder adjudicar els primers ajuts abans de l’estiu que ve. També hi ha novetats respecte a les línies de subvencions, que passen de dos a una d’única, mentre que s’ha eliminat el sistema de puntuació i els projectes es tramitaran en règim de concurrència no competitiva. En referència al cofinançament, estarà subjecta al nombre d’habitants de cada municipi, sent el 50% en municipis de més de 50.000 habitants i del 70% entre 10.001 i 50.000. A l’acte van assistir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el subdelegat del Govern, José Crespín i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor, entre d’altres.