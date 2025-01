Es disparen les compres d'andorrans a la Seu d'Urgell arran de l'obertura de dos nous supermercats

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Les compres d’andorrans a la Seu d’Urgell s’han disparat després de la recent obertura de noves superfícies comercials a la capital de l’Alt Urgell. Així ho testifica el fet que el tax free, la devolució de l’IVA pagat a aquest costat de la frontera als habitants del Principat, ha augmentat un 30,5% l’últim any, segons dades de l’Agència Tributària.

La deducció de l’IVA de veïns d’Andorra per compres al nostre costat de la frontera ha ascendit a 6,6 milions d’euros l’últim any, davant dels 5 milions del 2023. Gran part d’aquesta xifra correspon a la compra de productes d’alimentació, més barats a la Seu que al Principat una vegada retornat l’IVA. Aquest augment coincideix amb l’obertura, a finals de l’estiu passat, de dos noves superfícies comercials de les cadenes Aldi i Esclat (del Grup Bon Preu).

Andorrans amb compres i cotxes amb matrícula del Principat en una superfície comercial de la Seu. - C. SANS

Aquestes s’afegeixen a la de Mercadona, que va obrir portes el 2015 i que es va convertir llavors en el primer gran supermercat de la capital de l’Alt Urgell que tramitava el retorn de l’IVA a residents del Principat d’Andorra.

Les devolucions corresponen a 149.607 operacions de compra segellades pel sistema digital DIVA, instal·lat a la duana de la Farga de Moles. Són un 16% més que les 129.254 del 2023. Hisenda va assenyalar que la majoria de sol·licituds de reemborsaments corresponen a compres de productes d’alimentació. El mes de més demanda del tax free va ser novembre, amb 14.391 tramitacions, però les devolucions van ser molt més abundants a l’agost, quan van sumar 923.619 euros. Al desembre, les devolucions van suposar 716.976 euros.

Tanca el Supeco a Tàrrega dos anys i mig després d’obrir

El Supeco de Carrefour a Tàrrega tancarà el dissabte 11 de gener. Ho farà dos anys i mig després de l’obertura l’estiu del 2022. Segons fonts properes, tanca portes perquè no és rendible i en l’actualitat està pràcticament buit i ja no queda gairebé gènere a les prestatgeries. Aquest diari ha contactat amb l’empresa en diverses ocasions, però no ha rebut cap resposta.

El Supeco de Tàrrega és a l’immoble de l’avinguda de Barcelona on abans hi havia un supermercat de la cadena Mercadona. Aquest es va traslladar el setembre del 2020 a un local de nova construcció.

L’establiment compta amb 1.200 metres quadrats de sala de venda, així com amb taulells de carnisseria i xarcuteria i un pàrquing subterrani.Tàrrega disposa de diversos supermercats. A part del Supeco, que tancarà aquesta setmana, n’hi ha un de Mercadona, un altre de Lidl, dos de Caprabo, un de Plusfresc, un Esclat, un Condis i un BonÀrea, informa Laia Pedrós.