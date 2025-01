Quatre pobles de Lleida ja tenen més d'un terç de la població nascuda en altres països

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els municipis lleidatans segueixen experimentant una transformació demogràfica, segons revelen les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Quatre localitats de la demarcació de Lleida ja tenen més d'un terç dels seus veïns que han nascut en altres països, posant de manifest el creixent impacte de la immigració a la regió.

Guissona lidera el rànquing amb gairebé la meitat de la població estrangera

Guissona encapçala la llista amb un 49,9% dels seus 3.785 habitants nascuts fora d'Espanya. De fet, aquesta localitat és l'única on s'ha produït el sorpasso en nacionalitats, amb un 51,62% d'estrangers. Segueixen de prop Aitona (35,37%), Alcarràs (34,71%) i Les (33,94%), totes elles amb més d'un terç de la població d'origen forà.

Altres municipis com Mollerussa (33,08%) i Vielha (30,81%) també mostren xifres significatives, superant el llindar del 30% de residents nascuts a l'estranger. Aquesta tendència posa en relleu l'atractiu d'aquestes poblacions per a la immigració i la creixent diversitat cultural que hi ha a la zona.

La província de Lleida guanya habitants gràcies a l'arribada de migrants

L'estudi de l'INE també revela que la demarcació de Lleida només aconsegueix augmentar la seva població gràcies a l'arribada de persones procedents d'altres països. Dels 451.707 habitants empadronats als 231 municipis lleidatans, únicament un 58,4% (263.842) han nascut a la mateixa província, i d'aquests, dos terços (177.132) continuen vivint al seu municipi de naixement.

La xifra de residents originaris de la resta de Catalunya (40.206) i d'altres comunitats autònomes (42.730) queda eclipsada pels 104.929 veïns nascuts a l'estranger, que ja representen el 23,22% del total de la població. Aquesta dada contrasta amb els 91.825 habitants que tenen nacionalitats diferents de l'espanyola, una diferència explicada pels processos de nacionalització per residència.

Evolució demogràfica: Lleida perd habitants autòctons mentre guanya estrangers

L'anàlisi de l'evolució demogràfica en els últims tres anys, entre 2021 i 2024, mostra una dinàmica preocupant. Mentre que el nombre de residents a Lleida nascuts a Espanya va disminuir en 4.155 persones, la xifra dels procedents d'altres països es va incrementar en 16.694. Aquesta diferència va resultar en un augment net de 12.449 habitants durant el trienni.

Dins d'aquest flux migratori, s'observa una curiosa tendència interna: en el mateix període, hi ha 2.796 lleidatans menys, però 1.352 catalans més procedents d'altres províncies. Al mateix temps, la demarcació ha perdut 2.657 ciutadans originaris d'altres comunitats autònomes.

Les dades de l'INE posen de manifest l'impacte significatiu de la immigració en la composició demogràfica dels municipis lleidatans. Amb quatre localitats on més d'un terç de la població ha nascut a l'estranger i una província que només guanya habitants gràcies a l'arribada de migrants, Lleida s'enfronta a un repte demogràfic sense precedents.

La situació demogràfica de Lleida no és un cas aïllat, sinó que s'emmarca en una tendència global de moviments migratoris impulsats per factors econòmics, socials i climàtics. Altres regions d'Espanya i d'Europa s'enfronten a reptes similars, com evidencien estudis recents sobre l'impacte de la immigració en la demografia i el mercat laboral.