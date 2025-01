Tàrrega imposa 40 multes en un mes i mig per abandonar brossa al carrer

Publicat per SegreLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega ha imposat en l’últim mes i mig 40 multes per abandonar bosses d’escombraries i rebutjos fora dels contenidors. Des de la recent posada en marxa de la recollida porta a porta i l’eliminació de contenidors per a les escombraries orgàniques i la no reciclable, la Policia Local i tècnics municipals porten a terme inspeccions. L’incompliment més reiterat ha estat deixar bosses a la via pública, al costat d’arbres o de contenidors de recollida selectiva, la qual cosa provoca insalubritat. S’ha identificat els autors a través d’indicis trobats a les bosses d’escombraries.

Per conscienciar els infractors, el tràmit d’aquest tipus de faltes s’inicia amb una acta al responsable de la bossa i d’una visita al domicili o negoci per part d’un agent de la Policia Local. Posteriorment es tramita la multa que, en els casos de les infraccions lleus, pot arribar als 750 euros i els 1.500 per a sancions greus o per reiteració.

D’altra banda, Agramunt ha habilitat dos àrees d’emergència en les quals deixar les escombraries en casos excepcionals, quan no sigui possible esperar al dia de recollida fixat. Tenen contenidors amb pany i clau per a residus orgànics i no reciclables.