Fiscalia demana presó per violació malgrat que la víctima no va denunciar

Laura García Segre

L’Audiència de Lleida va acollir ahir un judici contra un acusat d’agredir sexualment la seua exparella a Tàrrega, fets pels quals l’acusa la Fiscalia, que ahir va mantenir la petició de condemna de 9 anys de presó malgrat que, abans de l’inici del judici, la víctima es va retirar com a acusació particular. Els fets haurien tingut lloc el setembre del 2022 a l’habitatge de la víctima, on hi havia el seu fill. La jove, que va declarar com a testimoni, va respondre a les preguntes del fiscal que no recordava res del que havia denunciat prèviament, quan havia dit que ell l’havia forçat a tenir relacions. Ahir, tanmateix, va dir que ho tenia tot “borrós” i que havia preferit oblidar-ho. “Tinc un fill de 2 anys i he d’avançar”, va afirmar. Sí que va admetre que havia denunciat altres vegades la seua ara exparella i que finalment el perdonava. I va afegir que havia denunciat perquè la família havia presenciat un incident entre ells i li havia donat un “ultimàtum”. Per la seua part, la mare de la jove va explicar que la seua filla li havia explicat que l’exparella l’havia forçat a tenir relacions i que fins i tot l’acusat li ho havia admès. Així mateix, va declarar que havia vist la seua filla amb blaus i esgarrapades i que havia presenciat insults. “Ella es deixava perquè no li fes mal, em va dir que no podia defensar-se”, va explicar, a la qual cosa va afegir que li va aconsellar que denunciés. Segons l’agent dels Mossos d’Esquadra que va recollir la denúncia per aquests fets el gener del 2023, es va establir un risc mitjà, nivell 2, per la qual cosa van posar una patrulla que feia rondes per l’habitatge de la víctima.

Mentrestant, els psicòlegs de l’Equip d’Atenció a la Víctima van declarar que la jove, que segueix en tractament psicològic, és vulnerable i té un trastorn límit de la personalitat, cosa que es caracteritza per la “por de la pèrdua” i “fer-ho tot pel seu fill, per no perdre'l”. Els pèrits van considerar creïble el relat de la dona abans de retirar la denúncia i van detectar un esquema de violència masclista. Per la seua banda, l’acusat va negar haver agredit sexualment la seua exparella i va dir que l’havia denunciat per motius econòmics. La Fiscalia va mantenir la petició de 9 anys de presó per agressió sexual i una indemnització de 20.000 euros per danys morals i va destacar que “no podem deixar una condemna només en mans de les víctimes”. La defensa, en canvi, va sol·licitar l’absolució.