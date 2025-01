La Generalitat aportarà més diners a Aran i preveu dotar-la de finançament propi el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat aportarà més diners a Aran i preveu dotar-la d’un model de finançament propi aquest mateix any. Així ho van anunciar ahir el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la síndica d’Aran, Maria Vergés. Ho van fer després d’una reunió a Vielha de la comissió bilateral del Govern i el Conselh Generau. En la trobada, les dos administracions es van comprometre a reforçar l’autogovern de la Val i a treballar conjuntament per afrontar problemes com el de l’accés a l’habitatge (vegeu les claus).

La comissió va donar el vistiplau a l’acord de finançament per a enguany. Les transferències de la Generalitat al Conselh ascendiran a 39,2 milions, un 19% més que el 2024. Així mateix, es va acordar crear un grup de treball per establir aquest mateix any un nou marc de finançament per a la Val. És una de les disposicions de la llei d’Aran del 2015 i des d’aleshores ha estat una reivindicació del Conselh Generau. L’administració aranesa espera assegurar-se així una entrada estable de fons per exercir i ampliar les seues competències, en lloc de la incertesa que ara li suposa finançar-se mitjançant acords anuals.

Un finançament propi ha d’aportar al Conselh estabilitat per exercir i ampliar les competències

“Comptar amb un sistema de finançament propi i singular ha de permetre’ns assegurar la qualitat dels serveis públics i desenvolupar la nostra autonomia política amb garanties”, va afirmar Vergés. Va afegir que constituir un grup de treball amb aquesta finalitat és “l’últim pas per arribar a complir-lo”. Per la seua part, el conseller de Presidència va recalcar que “el finançament singular d’Aran ha d’estar en marxa el 2025”. La d’ahir va ser la primera sessió de la comissió bilateral d’aquesta legislatura, i es va celebrar amb dos governs del mateix color polític: el PSC al Govern de la Generalitat, i Unitat d’Aran, formació federada amb els socialistes, al capdavant del Conselh.

Les dos administracions van acordar una declaració conjunta en la qual reafirmen el seu reconeixement cap a la singularitat d’Aran i el seu compromís amb el seu autogovern. En aquest document afirmen que treballaran per establir els mecanismes necessaris per desenvolupar “amb garanties i solvència la competència plena” del Conselh Generau. Per la seua part, Dalmau va fer referència a una “nova relació d’aliança” amb el Conselh i va dir que el reconeixement a la seua singularitat s’ha d’abordar des del punt de vista polític i jurídic.