Agricultura treballa en més mesures contra la sobrepoblació de conills, senglars i cabirols

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d'Agricultura convocarà reunions quinzenals a les zones declarades en emergència cinegètica per millorar la coordinació entre l'administració, pagesos i caçadors amb l'objectiu de ser més eficients en el control de la sobrepoblació de conills, senglars i cabirols. El Departament també ha anunciat que destinarà més recursos econòmics davant el "descontrol" d'una "problemàtica que vingut per quedar-se", ha explicat el conseller Òscar Ordeig, d'una reunió amb col·lectius i organitzacions agràries a Tàrrega.

Agricultura admet que les accions que s'han portat a terme fins ara en matèria de control cinegètic de la fauna no han estat suficients per aconseguir reduir el nombre de conills, senglars i cabirols. De fet, entre l'octubre del 2023 i el del 2024, la població de conill ha augmentat a les sis comarques de Ponent, on s'ha passat de 145 exemplars per quilòmetre quadrat de mitjana a 190 individus/km2 de mitjana.

Davant d'això, Agricultura defensa que cal millorar la coordinació dels agents implicats en la gestió de la fauna per aconseguir "trobar un equilibri de la biodiversitat que ara no hi és", ha explicat Òscar Ordeig. "No tenim un problema de falta d'eines, ens hem de coordinar millor i de manera permanent", ha afegit.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s'ha reunit aquest dilluns a Tàrrega amb col·lectius i organitzacions agràries per abordar una problemàtica que a més de causar danys als conreus, també augmenta el risc de transmissió de malalties i provoca un de cada tres accidents de trànsit.

A banda de la convocatòria de reunions quinzenals als territoris afectats, el Departament també vol mantenir l'aplicació per comunicar els danys, reforçar el nombre de caçadors amb més de mil persones formades aquest 2025 i impulsar uns nous plans de control poblacional (PCP) per anticipar-se a la gestió de poblacions de fauna cinegètica.

A banda, Ordeig ha anunciat que destinaran més recursos econòmics a la gestió de la fauna i que també portaran una iniciativa al Parlament per posar sobre la taula aquesta problemàtica i tractar-la amb la resta de grups polítics.

"D'efectivitat cap, estem pitjor que fa tres anys"

De la seva banda, els pagesos han reclamat al conseller que sigui diligent i posi en marxa mesures efectives per revertir la situació. "La reunió d'avui ens sembla la mateixa que vam fer fa tres anys amb la consellera Jordà i fa un any amb el conseller Mascort. Moltes reunions i la feina efectiva sembla que no es faci", ha denunciat Ramon Boleda, membre de la Plataforma Pagesos o Conills, que ha afegit que estan "pitjor que fa tres anys".

Els agricultors reclamen, entre altres, que el Govern, a través de Forestal Catalana i els Agents Rurals, facin batudes continuades a les zones afectades i que s'utilitzin biocides a les infraestructures públiques. També, que es permeti als caçadors sortir de nit, ja que és quan els animals es deixen veure, i que tinguin ajuts per adquirir visors nocturns i bales.