El Parc del Montsec tanca el 2024 amb 33.157 visitants, el seu 3r millor registre

El Parc Astronòmic del Montsec va tancar el 2024 amb la tercera millor xifra de visitants de la història amb 33.157 i recupera les xifres que tenia abans de la pandèmia. Així ho va informar ahir Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que gestiona aquest espai i va destacar que esdeveniments com el X Festival d’Astronomia, amb 1.000 assistents; la 14a edició del Cicle de Música sota les Estrelles, amb 900; la projecció de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, amb 3.700; o el primer Nadal Astronòmic, amb 1.500 visitants, han estat algunes de les principals activitats de l’any passat. “Aquestes bones xifres són conseqüència d’apostar per una oferta d’activitats diversa, combinada amb la important tasca de divulgació que fa l’Astronòmic per atansar l’astronomia a tots els públics de forma didàctica i atractiva”, va dir el president de FGC, Carles Ruiz, que va destacar que enguany han aconseguit la descarbonització total de l’equipament gràcies al nou sistema d’aerotèrmia per produir calefacció i aigua calenta. El parc va tancar dissabte fins al 7 de febrer per fer el manteniment anual.