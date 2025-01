El Pirineu només acumula un terç de la neu habitual en aquestes dates tot i les nevades

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pirineu acumula un dèficit de prop de 300 hm3 de neu després que, entrat el mes de gener, els cims acumulin una tercera part de les reserves que serien normals en aquestes dates, que són les que marquen la mitjana dels últims cinc anys, en els quals n’hi ha hagut tres de sequera.

Després d’un cap de setmana en què les precipitacions amb prou feines han superat el rang de cinc a deu l/m², únicament es van produir a la Val d’Aran i el nord del Pallars Sobirà i només van tenir forma de neu per sobre dels 1.500 metres d’altitud, segons van explicar fonts d’Aemet, i la situació de les reserves nivals amb prou feines ha variat.

Les fortes ratxes van obligar les estacions a tancar part de les instal·lacions

Segons les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), les capçaleres dels tres grans rius lleidatans acumulen menys de 90 hm3 d’aigua en forma de neu: 12 a la Ribagorçana, 42 a la Pallaresa i 33 al Segre, quan la normalitat seria que en sumessin 324, a raó de 52, 60 i 112, respectivament. I a aquest dèficit de gairebé 240 se li afegeix el de més de 50 del Garona, que acumula al tram inicial 56 hm3 en unes dates en les quals en solia tenir 109.

Això significa que Lleida està tornant a una fase de sequera? No, almenys pel que fa a escassetat, ja que l’aigua embassada s’atansa als 400 hm3 al Segre, supera els 300 a la Pallaresa i s’acosta als 670 a la Ribagorçana. Però sí que activen les alarmes davant l’evidència que el règim de precipitacions està canviant tant en quantitat, a la baixa, com en cadència, amb una reducció de les precipitacions des de l’hivern a l’estiu i un increment a la tardor. Alguns treballs de la CHE estimen que hi haurà “entre 30 i 49 dies menys de neu a partir de 1.500 metres”.

Els seus últims informes adverteixen que el clima de muntanya “ha anat perdent superfície fins a quedar relegat a les zones més altes del Pirineu”, alhora que “l’únic clima polar” de la conca, que “es localitzava als cims més alts del Pirineu” es considera desaparegut “completament a partir del 1981-2010”. La isoterma de 0 º, la que marca la frontera de la neu perenne, ja fa diversos anys que es troba per sobre dels 3.000 metres.

Les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida van rebre més de 10.000 visitants en un cap de setmana en què les nevades i els forts vents van obligar a mantenir tancades part de les seues instal·lacions durant la tarda de dissabte i diumenge al matí.

Les tres estacions que opera FGC (Ferrocarrils de la Generalitat) al Pirineu de Lleida (Port Ainé, Espot i Boí Taüll) van rebre més de 7.000 visitants, un volum que van considerar positiu, fins i tot més elevat del que estava previst, davant del quadre meteorològic i per tractar-se, tradicionalment, d’un dels caps de setmana de menor afluència a les pistes al tractar-se del primer de la garrotada de gener.

A la resta dels complexos hivernals d’esquí alpí, Port del Comte al Solsonès i Baqueira-Beret a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà, la situació va ser similar després d’una campanya nadalenca amb uns resultats que van ser qualificats de “positius” de manera generalitzada.

Port Ainé va rebre aquest cap de setmana 1.492 esquiadors i SuperEspot, 692. Totes dos estacions van tancar les zones altes al voltant de la una del migdia de dissabte pel fort vent. La segona va reobrir completament les seues instal·lacions a mig matí d’ahir diumenge.

Boí Taüll va registrar dissabte una afluència de més de 2.500 visitants, un flux que es va reduir ahir per la meteorologia.

L’estació de l’Alta Ribagorça oferia ahir cintes transportadores i dos telecadires, que en alguna fase del dia van operar amb certa dificultat pel fort vent. Tenia obertes quinze pistes que sumaven 19 quilòmetres esquiables.

L’oferta d’Espot assolia les tretze pistes, que sumaven un total de 27 quilòmetres esquiables, mentre que Port Ainé tenia operatius catorze traçats amb 20 km.

L’oferta de Baqueira-Beret era de 73 pistes i 102 quilòmetres practicables.

Mínimes de -6º al Pirineu i de -4º al pla aquesta matinada

L’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia) manté un avís de color taronja per a tota la província de Lleida fins a les deu del matí d’avui per baixes temperatures, de fins a -6º al Pirineu i la Val d’Aran i de -4º al pla. El rang de probabilitat que es produeixin és del 40 per cent al 70 per cent. La mateixa alerta es manté per a la matinada de demà dimarts. Aquestes mateixes previsions pronostiquen màximes de set graus positius per a avui i de sis per a demà a Lleida ciutat. D’altra banda, no s’esperen precipitacions en els propers vuit dies a la demarcació.