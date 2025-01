El sistema de làsers i velocitat variable de l'AP-2 a Lleida contra la boira s'activa més de 400 hores l'últim any

Publicat per acn Imatges: Roger Segura / ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El sistema amb làsers i velocitat variable per millorar la seguretat de l'AP-2 a les Garrigues en dies de boira s'ha activat més d'un miler de vegades i ha estat funcionant més de 400 hores l'últim any, segons les dades del Ministeri de Transports a què ha tingut accés l'ACN. Aquest sistema pioner a l'Estat va començar a funcionar a finals del 2023 en el tram d'autopista comprès entre Castelldans i les Borges Blanques per reduir la sinistralitat en aquest punt en situacions de poca visibilitat. Només el 4% de les activacions han estat de nivell vermell, que implica reduir la velocitat màxima de l'autopista a 40 km/h i tancar un dels dos carrils. De moment, el govern espanyol no preveu estendre el sistema a altres carreteres catalanes.

El sistema de detecció de la visibilitat i de regulació automàtica de la velocitat en situacions de boira intensa està instal·lat en el tram de l'AP-2 comprès entre els quilòmetres 150 i 160, i pot activar-se diverses vegades en un mateix dia en funció de la densitat de la boira. Inclou un radar fix, il·luminació, regulació de velocitat variable i eines com un làser verd que dibuixa el traçat de la via.

Entre el 17 de desembre del 2023 i el 19 de desembre del 2024 el sistema antiboira de l'autopista s'ha activat en 1.168 ocasions en algun dels quatre nivells de risc existents. El 41% d'activacions han estat de nivell verd (482), el 37% de nivell groc (433), el 17% de nivell taronja (199) i el 4,5% de nivell vermell (54), el més alt de tots i el que comporta més restriccions.

Pel que fa a la distribució d'activacions per mesos durant el 2024, destaquen les 351 del novembre (31%), seguides de les 269 del gener (24%), les 250 del desembre (22%) i les 208 del febrer (19%). El sistema també es va activar 21 cops a l'octubre, setze al març, dos a l'abril i un al setembre.

D'ençà que es va posar en marxa a mitjans de desembre del 2023, el sistema antiboira al tram de l'AP-2 a les Garrigues ha funcionat més de 417 hores. En concret, el 31% de les hores ho ha fet en nivell verd (129), el 48% en nivell groc (200), el 18% en nivell taronja (75) i el 3% en nivell vermell (13), que suposa el tancament d'un carril per sentit i la reducció de la velocitat a 40 km/h.

Set visors analitzen la densitat de la boira

El tram disposa de set visibilímetres entre els quilòmetres 154 i 160 que permeten analitzar les condicions de visibilitat a l'autopista i posar en marxa el sistema de velocitat variable. Així, la velocitat màxima a la via es pot reduir fins als 100 km/h, els 80 km/h, els 60 km/h o els 40 km/h per garantir la seguretat dels conductors.

Quan hi ha menys visibilitat s'activen dues eines pensades per ajudar a la conducció i garantir la seguretat. En sentit Barcelona, entre els punts quilomètrics 158 i 160, hi ha instal·lat un sistema de balises que projecten un feix de llum verda que descriu el contorn de la calçada i que s'il·lumina de forma intermitent per alertar de la presència de vehicles aturats o que circulen a poca velocitat.

En sentit Lleida hi ha un sistema de balises de colors molt semblant a un semàfor, amb dues finestres led. En detectar el pas d'un vehicle, s'il·luminen de color taronja per alertar de la seva presència els conductors que van darrere seu. El sistema es completa amb un radar en tots dos sentits perquè els conductors respectin els límits de velocitat variable.

El radar fix ubicat en aquest tram de l'AP-2 a Castelldans va tramitar 5.967 expedients per excés de velocitat el 2023 i 2.056 expedients el 2024, segons les dades facilitades a l'ACN pel Servei Català de Trànsit. Pel que fa a les víctimes d'accidents entre Castelldans i l'Albi, el 2021 se'n van registrar 21 -tres de les quals mortals-, l'any 2022 cinc, l'any 2023 onze i el 2024 dotze.

Un tram on confluïen boira densa i una elevada sinistralitat

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el sistema es va implantar en aquest punt perquè hi confluïen dos factors. D'una banda, la presència de bancs de boira molt densa, i de l'altra, una alta sinistralitat. L'últim accident greu amb boira en aquest tram de l'AP-2 es va produir el 31 de desembre del 2021 i va fer tres morts. Segons Crespín, el sistema ha contribuït a reduir la sinistralitat.

El subdelegat també ha recordat que arran de l'alliberament dels peatges s'ha multiplicat la circulació de vehicles per l'autopista AP-2. Un any després de la liberalització, la via rebia el doble de trànsit ordinari que abans, i fins a quatre vegades més camions. Alhora, el sistema ha permès aparcar el protocol de boira a l'AP-2, que comportava tancar l'autopista i desviar els vehicles cap a l'N-240.

La implantació d'aquesta prova pilot per reforçar la seguretat a l'AP-2 va tenir un cost de gairebé 9 milions d'euros i va ser pioner a l'Estat. Segons el subdelegat del govern espanyol a Lleida, de moment no està previst estendre aquest sistema antiboira a altres punts de la xarxa viària catalana.