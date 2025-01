Avisos per fred intens a Catalunya després de mínimes de fins a -8,9 ºC al pla

Un termòmetre a Salardú marcant sis graus sota zero. - MANU MOGA

Coincidint amb la setmana dels barbuts, considerada la setmana més freda de l’any a Catalunya, les comarques del pla de Lleida viuen aquests dies intenses gelades, amb temperatures que van assolir ahir a la matinada els -8,9ºC en localitats com Oliola, a la Noguera. Protecció Civil va activar la prealerta del Procicat per fred intens per avui i demà dimecres a tot Catalunya, elevant a un grau de perill de quatre sobre les sis comarques de Ponent, el Jussà i l’Alt Urgell. Així, els termòmetres van superar ahir els 8 graus negatius a Raimat (-8,4 ºC), Oliana (-8,2 ºC) i Baldomar (-8,1 ºC).

La localitat del Poal, que dissabte va registrar temperatures primaverals amb fins a 20,8 ºC, la màxima a Lleida, es va despertar ahir amb -7,9 ºC, segons l’estació automàtica del Meteocat. També a les ciutats de Lleida i Mollerussa hi va haver gelades, amb temperatures de fins a -6,3 ºC.

Curiosament, es van registrar temperatures més baixes al pla que en zones de muntanya. Per exemple, al Pirineu les mínimes van ser a la Bonaigua (-8,6 ºC) o a la zona de Boí, a -6,3 ºC. D’altra banda, la situació anticiclònica seguirà els propers dies, amb un predomini de cel poc ennuvolat o clar sense precipitacions.