Fraga construeix dos de cada tres cases en zona inundable

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

Dos terços dels habitatges que s’han edificat a Fraga en l’últim mig segle, des de la dècada dels 70, es troben en zona inundable, segons indica l’encreuament de les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) amb les del Cadastre.

La dada resulta rellevant quan l’ajuntament acaba d’activar el seu projecte estrella de la legislatura, el pla Cinca Revive, finançat amb fons europeus, coordinat per la Fundació Biodiversitat (del Govern central) i que pretén blindar la ciutat davant les riuades de cent anys de retorn.

El PP de la DPH va amenaçar fa uns dies amb una moció que reclamava paralitzar el Cinca Revive pels riscos

Algunes zones del nucli urbà estaven exposades a les avingudes de 50, va admetre a Radio Fraga l’arquitecte municipal, Daniel Jones, que va explicar que “tot el que sigui donar més espai al riu vol dir que quan passi l’aigua es reduirà tant la cota com la velocitat”.

Jones, que va explicar les línies bàsiques del projecte, consistents a desplaçar els dics o motes entre cent i 150 metres cap a la riba del Cinca en els dos quilòmetres del seu tram urbà i a naturalitzar la zona que es torna al riu amb pollancredes i bosc de ribera per frenar la velocitat de l’aigua, va insistir que el blindatge resultarà operatiu per a la riuada de cent anys.

En aquesta franja protegida hi ha 2.416 dels 4.459 habitatges construïts en els últims 50 anys a Fraga, als quals se n’afegeixen 647 a la zona de retorn de 500 anys. Sumen 3.063, que són el 68,6% del total.

Tanmateix, el que el Reglament del Domini Públic Hidràulic considera zona inundable és la de retorn de 500 anys, que inclou la pràctica totalitat del nucli urbà de la capital fragatina (és la suma de les dos franges de la imatge que il·lustra aquesta informació).

Una altra cosa és que l’efectivitat del Cinca Revive arribi finalment a la riuada de 100 anys després de caure del projecte una de les peces principals com era el mur de contenció de Vilella de Cinca.

“No firmo ni firmaré res que no beneficiï Vilella”, assenyala la seua alcaldessa, Belén Ibarz. “El mur parteix l’horta, i on es quedarà l’aigua si es tracta de parar-la perquè no arribi a Fraga?”, planteja.

El posicionament de Vilella, governat per TúAragón, té relació directa amb les maniobres realitzades pel PP a finals de la passada legislatura per tombar el projecte de la passarel·la que havia de connectar aquest poble amb Saidí, i que havia d’evitar els desplaçaments de 23 quilòmetres que ara, per falta de ponts entre Alcolea i Fraga, han de realitzar els veïns de les dos localitats.

El PP de la Diputació d’Osca va amenaçar fa uns dies amb una moció, presentada i retirada, en la qual reclamava al Govern central que “reconsideri” obres com el Cinca Revive perquè, “si es porta a efecte, pot suposar riscos considerables a la població”.