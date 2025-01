Acusen dos urbans de les Borges d'abús policial i prevaricació

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un matrimoni de les Borges Blanques ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra dos agents de la Policia Local de la capital de les Garrigues pels suposats delictes d’abús policial, amenaces, prevaricació i falsedat documental. Asseguren que els policies els han multat sense motiu i que aquests, després de conèixer que havien interposat una denúncia davant dels Mossos, han obert diligències penals contra l’home per un presumpte delicte de conducció temerària. Aquest diari es va posar ahir en contacte amb l’ajuntament, que va declinar fer una valoració del cas.

Els denunciants, representats per l’advocat Enric Rubio, afirmen que se senten “perseguits” pels agents per la seua actitud “poc conciliadora i desafiadora”, que s’ha traduït en la imposició de multes de trànsit. El veí el van denunciar l’octubre per un estacionament incorrecte (a l’expedient van posar que el vehicle era un camió i no una furgoneta) i a començaments de desembre per conduir amb el mòbil a la mà (quan en realitat era una cartera), sempre segons la seua versió. El veí va presentar al·legacions i, segons el seu advocat, això va provocar que els agents els hagin aturat diverses vegades quan accedeixen al pàrquing del seu domicili, en una maniobra complicada. Asseguren que fa anys que la fan sense que fins ara haguessin tingut cap problema.

Els denunciants afirmen sentir-se “perseguits” i diuen que els policies tenen una actitud “desafiadora”

Així mateix, el detonant es va produir el dia 1 de gener quan la dona va ser denunciada pels policies després d’accedir al garatge. Poc després, va arribar l’home amb el seu cotxe, que va haver de frenar perquè hi havia la dona i l’agent, segons la seua versió, els va dir que el denunciaria “per amenaçar la seua integritat física”. Davant d’això, el matrimoni va acudir aquell mateix dia a la comissaria dels Mossos i va interposar les denúncies. Afirmen que, posteriorment, els agents en van tenir coneixement, per la qual cosa van denunciar penalment el veí per conducció temerària (vegeu el desglossament).

Van rebre trucades dels policies després de la denúncia

■ Els afectats van fer el 7 de gener una ampliació de la denúncia del dia 1 després de tenir coneixement que la Policia Local havia incoat diligències penals sense que les presumptes denúncies, entre les quals la conducció temerària, haurien estat notificades prèviament, explica Rubio. Unes diligències penals en les quals “no s’identifica ni el vehicle ni la matrícula”, afirma. En el procediment penal acusen l’home de “conduir un vehicle a motor de manera temerària, a velocitat inadequada i excessiva (...), posant en risc la integritat dels agents actuants, havent d’apartar-se de la trajectòria del vehicle per evitar ser atropellats”. “És totalment fals”, afegeix Rubio. A més, els agents “van intentar contactar telefònicament mitjançant diverses trucades efectuades el 2 de gener”.