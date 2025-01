Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Les multes imposades pels Mossos d’Esquadra a conductors de vehicles amb matrícula andorrana durant l’any 2024 van augmentar un 30% respecte a l’any anterior. Mentre que en els últims 12 mesos van obrir 1.730 expedients (una mitjana de 4,7 al dia), en el mateix període del 2023 la xifra es va situar en 1.326 (404 menys).

La gran majoria de les sancions (1.337) van ser per excés de velocitat. En menor proporció, les causes de les multes van ser, en aquest ordre, incomplir la normativa general (120), senyalització incorrecta de maniobres (107) i conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues (47). Unes altres 30 van ser perquè el conductor no es va voler identificar, 29 per avançaments il·legals o 25 per no portar el casc, cinturó o elements de seguretat. Segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, durant l’any 2024 es van recaptar 127.265 euros (75.105 euros per excés de velocitat).

Els vehicles matriculats al Principat d’Andorra no reben les multes que els imposen a Catalunya (ni a la resta d’Europa). La falta d’intercanvi de dades entre administracions implica que la sanció pugui quedar en res si no paren el conductor en territori català. A més, Andorra no forma part del sistema europeu Eucaris, creat per intercanviar informació entre països de la UE sobre vehicles que circulen per territori comunitari. Això va fer que l’any 2023 només es tramitessin el 2% de les sancions a andorrans a Catalunya (la qual cosa es va traduir en 4 milions d’euros no ingressats).