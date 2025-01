Rècord de fred al pla i la Paeria atén seixanta usuaris en el pla Iglú

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil va activar aquest dimarts l’alerta del pla Procicat per la caiguda de les temperatures, que es prolongarà fins demà. L’ambient gèlid es va instaurar especialment a les comarques del pla de Lleida, desplomant-se els termòmetres en les últimes hores a valors no vistos des de fa més d’una dècada en alguns punts. És el cas de Raimat, al Segrià, on el mercuri va baixar ahir fins als -8,7ºC, el valor més baix des del 12 de febrer del 2012, quan es van assolir els -10,3ºC. L’episodi de fred intens va deixar també destacables valors negatius a la Noguera, especialment a les localitats d’Oliola (-9,8ºC) i Baldomar (-8,6ºC), i hi va haver gelades en gran part del territori.

El grau de perill del Procicat es mantindrà avui com a alt (4 sobre 6) durant tot el matí a les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell i la Segarra, i moderat pel que fa a la resta. Els Bombers no van registrar incidències destacables relacionades amb les gelades, encara que en el marc del pla Procicat s’ha instat els ajuntaments a tenir previstos llocs o sales amb calefacció, a banda d’identificar persones vulnerables i grups de risc, com nadons, gent gran o persones amb malalties cardiorespiratòries.

En aquest sentit, la Paeria de Lleida, on les temperatures van arribar als -6,5ºC, va atendre dilluns a la nit unes seixanta persones a l’antiga escola Cervantes en el marc del pla Iglú, que activa quan es preveuen temperatures nocturnes inferiors als 2ºC. També va abocar sal en vies principals d’entrada i sortida de la ciutat i en alguns carrers. Així mateix, les comarques del Pirineu tampoc no van esquivar l’ambient gèlid i les temperatures es van desplomar a diverses zones.

Al Pont de Suert van assolir els -9,8ºC, a Oliana els -8,6ºC i a Tremp els -8,8ºC. Quant a l’alta muntanya, l’ambient sec i les baixes temperatures van afavorir la producció de neu a les pistes d’esquí. La previsió és que avui predomini un ambient assolellat, mentre que demà podria haver-hi precipitacions, mantenint-se l’ambient fred.

Una avaria deixa sense calefacció una part de l’escola La Mitjana

Dos escoles de Lleida van tenir ahir problemes amb la calefacció en plena onada de fred i una tercera, a la Granadella, en va registrar però va poder reparar l’avaria dilluns. La pitjor part se la va emportar l’escola La Mitjana de Lleida ciutat, on una avaria ha afectat la placa electrònica de la caldera d’educació Infantil i hi ha sis aules, a banda de la de psicomotricitat i el passadís, sense calefacció. Educació va explicar que la placa es reposarà demà i, mentrestant, els alumnes s’han resituat. La direcció del centre va explicar que l’alumnat està seguint les classes al menjador i que hi han col·locat calefactors. A l’escola Jacint Verdaguer de Tàrrega, l’avaria afecta el cremador d’una de les dos calderes i l’ajuntament assumeix el recanvi. Amb una caldera es cobreixen les necessitats, segons Educació i el centre.