Aquests són els pobles de Lleida on s'instal·laran carregadors de bicis i cotxes elèctrics

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha iniciat la instal·lació d'un centenar de carregadors per a bicicletes i cotxes elèctrics en diferents punts del territori lleidatà. Aquesta acció, que suposa una inversió de 410.200 euros, s'emmarca dins del projecte Naturalment Lleida, liderat pel Patronat i finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea.

Segons ha explicat el vicepresident de l'organisme, Juan Antonio Serrano, aquesta iniciativa permetrà "promocionar el cicloturisme i reforçar l'aposta per un model turístic sostenible". El desplegament ha començat aquest dijous amb la distribució de 13 carregadors per a cotxes, que permeten la connexió simultània de dos vehicles, en localitats com Aitona, Arbeca, Montellà i Martinet, Montferrer i Castellbò, Penelles, la Pobla de Segur, Sant Guim de Freixenet, Sant Llorenç de Morunys, Sort, la Vall de Boí, Verdú, Vielha e Mijaran i Vila-sana.

En les properes setmanes està previst que arribin els altres 85 carregadors, destinats tant a cotxes com a bicicletes elèctriques, que es col·locaran en un total de 49 municipis de Ponent i el Pirineu, així com en espais vinculats a les principals rutes cicloturístiques de la demarcació. Concretament, s'ubicaran a Agramunt, Aitona, Albesa, Alguaire, Alins, Almacelles, Almatret, Almenar, Arbeca, les Avellanes i Santa Linya, Baix Pallars, la Baronia de Rialb, Belianes, les Borges Blanques, Bossòst, Castell de Mur, Castellnou de Seana, Castellserà, Cervià de les Garrigues, la Conca de Dalt, Corbins, Farrera, Juneda, la Granja d'Escarp, la Pobla de Segur, la Vall de Boí, l'Albi, Llavorsí, Massalcoreig, Montellà i Martinet, Montgai, Naut Aran, Os de Balaguer, Penelles, Preixana, Puigverd d'Agramunt, Sant Llorenç de Morunys, Senterada, Seròs, Soriguera, Sort, Tírvia, la Torre de Capdella, Torrebesses, Torregrossa, Torrelameu, Vielha, Vilaller i Vila-sana.

El projecte de desplegament de carregadors elèctrics del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida té com a objectiu principal impulsar el cicloturisme i la mobilitat sostenible a la demarcació. Amb aquesta acció es vol facilitar l'accés a infraestructures de recàrrega tant per als visitants que es desplacen en vehicle elèctric com per als ciclistes que recorren les nombroses rutes que travessen el territori.

A més, la instal·lació d'aquests punts de càrrega contribueix a reduir l'impacte ambiental associat al turisme, en fomentar l'ús de mitjans de transport nets i eficients. D'aquesta manera, el Patronat reforça el seu compromís amb un model turístic responsable i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.