Decomís de 1.274 litres de licor de contraban a Civís

La Guàrdia Civil de la secció Fiscal i de Fronteres de la Seu d’Urgell va fer el divendres de la passada setmana una intervenció de contraban. En aquesta ocasió no va ser, com ocorre habitualment, de tabac. La mercaderia interceptada eren begudes alcohòliques procedents d’Andorra. Concretament, van trobar 1.274,8 litres de licors com vodka de diferents marques amb un valor de 20.526 euros. El decomís es va produir cap a les 22.00 hores en un camí forestal situat al nucli de Civís, a les Valls de Valira.

Una patrulla d’agents de la Guàrdia Civil va observar un camió amb plaques de matrícula de França que va aixecar les seues sospites, per la qual cosa li van donar l’alto. Posteriorment, van identificar el conductor i únic ocupant i li van preguntar si transportava algun tipus de mercaderia procedent d’Andorra. Els va dir que no. Davant d’això, els efectius de la Guàrdia Civil van procedir a inspeccionar la caixa del vehicle i van trobar un carregament de begudes alcohòliques. Un cop verificada la mercaderia, li van notificar una acta d’infracció de contraban. El gènere va quedar dipositat a la duana de la Farga de Moles.