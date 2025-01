Un veí del Jussà, la víctima de l'accident a l'N-230

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor que va morir dimarts a la nit en una sortida de via a la carretera N-230 al seu pas pel Pont de Montanyana, a la Franja, com va avançar SEGRE ahir, és un veí del Pallars Jussà de 71 anys, segons va informar la Guàrdia Civil. L’home era l’únic ocupant.

L’accident de trànsit es va registrar cap a les 20.00 hores en el quilòmetre 93,8 quan, per causes desconegudes i que s’investiguen, un cotxe va sortir de la via, va caure per un barranc i va acabar impactant contra un arbre. Es va estimbar per un desnivell d’entre 20 i 30 metres i va quedar bolcat.

El rescat del conductor es va allargar fins a la mitjanit. La tasca dels Bombers va consistir a habilitar la zona al tractar-se d’un lloc de difícil accés, a causa dels matolls; l’estabilització del vehicle; i l’acompanyament dels sanitaris, que van certificar la defunció.

Van participar en aquest operatiu efectius del parc de Benavarri, Bombers de la Generalitat del Pont de Suert i Tremp, sanitaris del 061 i la Guàrdia Civil. El cadàver de l’accidentat va ser traslladat pels serveis funeraris a l’Institut de Medicina Legal de Saragossa.